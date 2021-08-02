Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива, який є лідером об'єднання "Патріоти — За життя", про блокування якого повідомила Служба безпеки України, заявив, що правоохоронці хотіли вбити свідка у справі, і опублікував його звернення.

Відповідні дописи з’явилися на його сторінці в Facebook.

У понеділок, 2 серпня, Служба безпеки заявила про блокування причетного до вчинення тяжких злочинів угруповання, яким керував нардеп. Під час обшуків у членів організації виявили канабіс та зброю.

На своїй сторінці в Facebook Ілля Кива підтвердив, що в пресрелізі СБУ йдеться саме про керовану ним організацію “Патріоти — За життя”.

У своєму відеозверненні, яке згодом було видалено, нардеп переконував, що СБУ веде кампанію з його дискредитації. Кива також заявив, що свідчення проти угрупування правоохоронцям нібито дала людина, яку утримували в катівнях СБУ і якій погрожували.

“На сьогодні ця людина від них втекла і дала правдиві свідчення, що його змусили обмовити і погрожували вбивством, примушували підписувати папери. … Вся ця справа, про котру гучно заявлено СБУ, вона надута і побудована на неправдивих свідченнях, у яких вже зізнався свідок. Він втік від СБУшників, сьогодні вже дав свідчення в Генеральній прокуратурі”, — сказав він.

Нардеп також переконував, що працівники СБУ планували вбити свідка, а вбивство “повісити” на його організацію.

Слідом він опублікував ще два відеозвернення. У першому з них нардеп емоційно звинувачує працівників СБУ, називаючи їх “бл**и в погонах” у викраденні людини, погрозах та тиску на його організацію. Нардеп також погрожував працівникам СБУ.

“Ваша жизнь закончится на тюремных парашах и вы ничего не сможете сделать”, — заявив він.

В іншому відео Кива поводився більш стримано і звернувся вже до очільників Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

Нардеп переконував, що має докази того, що окремі працівники СБУ погрожували вбивством свідку у справі щодо “Патріотів — За життя” і вимагали давати неправдиві свідчення проти членів організації.

Кива опублікував 10-хвилинний відеоролик, у якому чоловік, що назвався мешканцем Горлівки (Донецька область, непідконтрольна територія) Ігорем Антоновичем Савчуком, переконує, що працівники СБУ Харківської області та представники “Національного корпусу” погрозами змусили його дати свідчення проти Олега Ширяєва, звинувативши його в нападі на людину на ім’я Павло Ісмаілов у березні 2020 року.

За словами чоловіка, працівники СБУ погрожували йому та його родині, утримували, допоки він не втік з квартири у Харкові, де його розмістили.

Олег Ширяєв — регіональний керівник руху “Патріоти – За Життя”. Він був затриманий на початку липня. За інформацією ЗМІ, у справі щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині у 2018 році.

За словами Іллі Киви, працівники СБУ повідомили Ширяєву та іншим членам організації про підозру у вчиненні нападу.

У ролику Ігор Савчук звернувся до очільників правоохоронних органів та попросив про захист.

В Службі безпеки України #Буквам повідомили, що поки не коментуватимуть заяви Іллі Киви та Ігоря Савчука.

Зауважимо, що організація “Патріоти – За життя”, яку неофіційно називають бойовим крилом партії “ОПЗЖ”, функціонує з літа 2020 року. Очільником руху є народний депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива.

Нагадаємо, коли “Патріоти — За життя” було створено, Кива заявляв, що організація має об’єднати людей, “які бажають повернути мир, порядок і повагу до героїчного минулого України”.

В серпі 2020 року на трасі Київ-Харків автобус з представниками організації “Патріоти – За життя” був розстріляний невідомими.

29 листопада під офісом “Національного корпусу” стався вибух. Голова центрального штабу “НК” Максим Жорін заявляв, що до вибуху можуть бути причетні народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та регіональний керівник громадського руху “Патріоти – За Життя” Олег Ширяєв.

Ширяєв був затриманий на початку липня. За інформацією ЗМІ, у справі щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині у 2018 році.

За словами Іллі Киви, Ширяєв також є тим самим лідером угруповання, якому працівники СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину.