Громадяни, що приїхали до Шевченківського суду, аби підтримати фігурантів справи Шеремета — Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь — заблокували виїзд з території. Між активістами та правоохоронцями сталися сутички.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, у середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета по суті. Під час засідання суд вирішив, у якому порядку досліджуватиме докази та проводитиме допити.

Також розглядалося клопотання сторони обвинувачення про подовження запобіжних заходів фігурантам справи. Суд задовольнив це клопотання, Антоненко залишатиметься під вартою до 19 грудня, Кузьменко — під домашнім арештом до того ж часу, а Дугарь матиме виконувати покладені на неї судом обов’язки.

Після того, як рішення було проголошено, близько 100 осіб заблокували центральний виїзд з території суду, висловлюючи свою незгоду. Ще близько 70 заблокували задній виїзд. Правоохоронці у гучномовець закликали розійтися.

Коли авто з Антоненком наблизилося до воріт, між правоохоронцями та активістами сталася сутичка, було чути вибухи, видно дим.

Поліціянти кваліфікували дії учасників сутички як “втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця” (ч. 1 ст. 343 ККУ) і внесли інформацію про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про затримання не повідомляються.

Правоохоронці двічі намагалися вивезти фігуранта справи за межі суду, і це, врешті-решт, їм вдалося.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.