Українська армія сьогодні є набагато сильнішюю, ніж у 2014 році, коли не змогла протистояти анексії Криму Росією. Проте через нестачу зброї та недофінансування не зможе дати необхідну відсіч Путіну у разі нападу.

Про це пише американське видання Bloomberg.

Російський президент підтримав нарощування своїх військ на кордоні, заявивши, що НАТО має скоротити свою присутність у регіоні.

“У разі війни лише постачання великої кількості зброї із Заходу зможе забезпечити захист України. Але досі запити Києва на дорогі системи протиповітряної та протиракетної оборони, залишаються без відповіді, незважаючи на запевнення, що НАТО підтримує Україну”, – зазначає видання.

Кошти, отримані від платників податків на оборону країни, витрачаються на інші цілі, у той час як марнотратство та корупція, як і раніше, продовжують завдавати державі збитків.

Бюджет Києва на оборонні закупівлі становив 23 мільярди гривень (838 мільйонів доларів) на 2021 рік, збільшившись до 28 мільярдів гривень 2022 року. Це велике збільшення порівняно з 2014 роком, але все ж коштів недостатньо.

Росія витрачає на оборону близько 40% свого бюджету, що перевищує 60 мільярдів доларів. Це – удвічі більше в абсолютному вираженні, ніж у Франції, Німеччині чи Великобританії, не кажучи вже про Україну.

“Усі наймані працівники в Україні відраховують кошти на військовий збір – для видатків на оборону. 2021 року це акумулювало 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично, достатньо для збільшення закупівель озброєнь удвічі. Але гроші йдуть у загальний податковий фонд. Представник Мінфіну сказав, що “неможливо” дізнатися, чи були вони витрачені на оборону, охорону здоров’я чи інші пріоритети”, – ідеться у статті.

Видання цитує журналіста, народного депутата Сергія Рахманіна, який стверджував, що у бюджеті не вистачає коштів на закупівлю бронежилетів, касок та іншого військового спорядження, не кажучи про зброю. Натомість був запит на дорогі рушники для армії.

Сьогодні Україна здатна задіяти у воєнних діях більшу частину своїх 205 000 військовослужбовців. Але, хоч Україна успадкована від Радянського Союзу збройну промисловість й розробила нові ракети, безпілотні літальні апарати та засоби захисту від артилерії з радіолокаційним наведенням, уряд не закупив достатньо навіть власної нової зброї, щоб протистояти Росії.

“Українці вміють воювати, але вони не мають достатньо зброї, особливо для масштабних операцій. А в росіян є “Іскандери”, засоби радіоелектронної боротьби, літаки останнього покоління тощо”, – цитує Bloomberg заступника директора Інституту світової політики Миколу Бєлескова.

Як пише Bloomberg, США з 2014 року вони надали Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда доларів, але її було призначено для стримування бойовиків на сході України, а не для повного російського вторгнення.