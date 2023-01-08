Bloomberg: Енергетичний гамбіт Путіна провалився – тепла зима рятує Європу

Плани президента Росії Володимира Путіна потіснити Європу шляхом використання енергоносіїв як зброї видаються абсолютно марними принаймні на цей час.

Про це мовиться у матеріалі Bloomberg.

М’яка погода, ширший спектр постачальників і спроби скоротити попит допомагають, оскільки газові сховища все ще майже заповнені, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць Європа, ймовірно, вже пережила найгіршу кризу.

Комбінація умов — включаючи неприємності Китаю через Covid-19, що притупили конкуренцію за вантажі зрідженого природного газу — зменшить інфляцію, стабілізує економічні перспективи Європи та залишить Кремлю менше важелів впливу на союзників України.

Хоча різке похолодання чи перебої з постачанням все ще можуть призвести до безладу на енергетичних ринках, проте зростає оптимізм щодо того, що Європа тепер зможе пережити цю та наступну зиму.

Наскільки ми можемо судити, небезпека повного економічного краху, головного краху європейської промисловості була попереджена”, — заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Криза, спровокована повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року, вже коштувала Європі близько 1 трильйона доларів через різке зростання цін на енергоносії. У відповідь уряди країн надали понад 700 мільярдів доларів, щоб допомогти компаніям і споживачам подолати цей удар. Вони також намагалися послабити свою залежність від російських енергоносіїв.

Європейський Союз більше не імпортує вугілля та сиру нафту з Росії, а постачання газу значно скоротилися. Блок заповнив певну прогалину, збільшивши надходження з Норвегії, Катару, США та інших виробників.

У Німеччині сховища заповнені приблизно на 91% у порівнянні з 54% проти 2021 року, коли Росія вже спустошувала контрольовані нею потужності. Відтоді уряд канцлера Олафа Шольца націоналізував місцеві підрозділи ПАТ “Газпром” і витратив мільярди євро на наповнення резервів.

Заходи з енергозбереження промисловості та домогосподарств, а також тепла погода січня допомогли зберегти цю подушку.

Очікується, що європейське споживання протягом 2023 року буде приблизно на 16% нижче рівня середнього показника за п’ять років, йдеться у звіті Morgan Stanley.

Сприятливі умови та розширення відновлюваних потужностей також допомагають. За даними S&P Global, зростання вітрової та сонячної енергії допоможе цього року скоротити виробництво електроенергії на газу на 10 найбільших енергетичних ринках Європи на 39%.

За даними Morgan Stanley, динаміка змінилася настільки, що зараз надходить занадто багато ЗПГ. Постачання встановили новий рекорд у грудні, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

Та попри позитивні зміни, ціни все ще вищі за середні, і ризики залишаються. Імпорт російського трубопровідного газу цього року становитиме лише п’яту частину звичайного — близько 27 мільярдів кубометрів — і Кремль може його повністю скоротити.

Тож ЗПГ матиме вирішальне значення для забезпечення достатніх запасів на наступну зиму, і Європі потрібно залишатися напоготові, резюмували у виданні.

Зауважимо, у новому році рекордно високі зимові температури охопили частину Європи, викликавши заклики активістів пришвидшити дії проти зміни клімату, водночас запропонувавши короткочасний перепочинок урядам, які борються з високими цінами на газ.

Щобільше, в Європі завдяки незвичайно м’якій погоді вартість природного газу на початку нового року продовжила падіння. 2 січня ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину.

Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за минулі 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.