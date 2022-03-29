За даними ЗМІ, серед країн-членів НАТО існують деякі протиріччя щодо питання перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що Франція та Німеччина наполягають на переговорах задля стабілізації ситуації в Україні, хоча низка інших держав проти цього.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Агенція, посилаючись на джерела, які ознайомлені з цією дискусією пише, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що потрібно дипломатичним шляхом вимагати припинення вогню в Україні, а потім розпочати перемовини щодо виведення військ РФ з території України.

Такої ж думки дотримується і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час нещодавнього самміту він застеріг країни Північноатлантичного Альянсу від поспішної відмови від Основоположного акту Росія-НАТО.

Водночас інші члени НАТО впевнені, що діалог Франції та ФРН з Росією є контрпродуктивним і може бути вигідним російському президенту. Так, Велика Британія, Польща та інші держави Центральної і Східної Європи, за винятком Угорщини, повідомили про своє скептичне ставлення щодо ідеї діалогу з Путіним. Країни вважають, що навряд чи глава Кремля має серйозні наміри щодо перемовин.

Одразу двоє високопоставлених чиновників із держав, які ставлять під сумнів діалог з Володимиром Путіним заявили, що стурбовані діями Макрона. Вони побоюються, що французький президент може налаштувати Президента України Володимира Зеленського до “згоди на нейтралітет на умовах РФ, в обмін на припинення обстрілів”.

Ще одна тема, яка викликає протиріччя серед членів НАТО – постачання озброєння Україні. Знову ж таки, поки країни Балтії, більшість країн Східної Європи та Велика Британія вимагають забезпечити Україну зброєю, включаючи засоби протиповітряної оборони, Франція остерігається, що така допомога Україні “зіграє на руку прихильникам жорсткої лінії у Москві”.