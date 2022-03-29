Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
Агенція, посилаючись на джерела, які ознайомлені з цією дискусією пише, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що потрібно дипломатичним шляхом вимагати припинення вогню в Україні, а потім розпочати перемовини щодо виведення військ РФ з території України.
Такої ж думки дотримується і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час нещодавнього самміту він застеріг країни Північноатлантичного Альянсу від поспішної відмови від Основоположного акту Росія-НАТО.
Водночас інші члени НАТО впевнені, що діалог Франції та ФРН з Росією є контрпродуктивним і може бути вигідним російському президенту. Так, Велика Британія, Польща та інші держави Центральної і Східної Європи, за винятком Угорщини, повідомили про своє скептичне ставлення щодо ідеї діалогу з Путіним. Країни вважають, що навряд чи глава Кремля має серйозні наміри щодо перемовин.
Одразу двоє високопоставлених чиновників із держав, які ставлять під сумнів діалог з Володимиром Путіним заявили, що стурбовані діями Макрона. Вони побоюються, що французький президент може налаштувати Президента України Володимира Зеленського до “згоди на нейтралітет на умовах РФ, в обмін на припинення обстрілів”.
Ще одна тема, яка викликає протиріччя серед членів НАТО – постачання озброєння Україні. Знову ж таки, поки країни Балтії, більшість країн Східної Європи та Велика Британія вимагають забезпечити Україну зброєю, включаючи засоби протиповітряної оборони, Франція остерігається, що така допомога Україні “зіграє на руку прихильникам жорсткої лінії у Москві”.
- Нагадаємо, посол України у ФРН Андрій Мельник розповів, хто із німецьких міністрів був впевнений, що Україна, після широкомасштабного вторгнення Росії, протримається лише декілька годин.
- Відомо, що 29 березня у Стамбулі (Туреччина) розпочався новий етап російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує “твердих результатів”.
- Також Російська Федерація зменшила кількість своїх вимог до України, які раніше ставила задля припинення широкомасштабної війни. За повідомленням ЗМІ, російські загарбники викреслили зі списку своїх умов пункти щодо “денацифікації” та “демілітаризації”.