У китайських соціальних мережах з'являються фотографії тисяч похоронних урн після того, як влада дозволила родичам тих, хто помер від коронавірусу поховати прах загиблих. Через це до Китаю знову виникають питання щодо реального числа смертей в рамках епідемії.

Про це пише американська медіакомпанія Bloomberg. #Букви публікують повний переклад статті.

Довгі черги, безліч урн з прахом, скорботні родичі померлих в похоронних бюро в Ухані, викликають питання про справжні масштаби смертності від коронавіруса в епіцентрі спалаху епідемії. Це відновлює тиск на китайський уряд, який намагається замовчувати інформацію про епідемію.

Родичами тих, хто помер від коронавірусу в Ухані — в місті в центрі Китаю, де вперше він з’явився в грудні — вісім місцевих похоронних бюро дозволили забрати прах померлих після кремації, починаючи з цього тижня.

Після такого рішення в китайських соціальних мережах почали ширитися тисячі фотографій урн з прахом.

За даними китайського ЗМІ Caixin, тільки в одне з восьми похоронних бюро було доставлено близько 2500 урн в середу і четвер. На іншій фотографії, опублікованій Caixin, зображено 3500 урн.

Однак, невідомо, скільки з урн були заповнені прахом померлих.

Видання зв’язалося з людьми з шести похоронних бюро, ще у двох — не відповіла. У похоронних бюро відповіли, що не мають точних даних або не мають права розголошувати інформацію. У деяких сім’ях розповіли, що чекали кілька годин, щоб забрати прах.

Згідно з даними китайського уряду, від вірусу померло 2535 осіб в Ухані. У той час як на Заході число інфікованих випадків досягло 500 тисяч, з них смертей – 24 тисяч. Китайська влада зняла обмежувальні заходи й розблокувала життя в країні після того, як оголосили, що нових випадків не зареєстровано. Після цього Китай активізував дипломатичну пропаганду, спрямовану на постраждалі від вірусу країни, відправляючи допомогу та медикаменти.

Але дехто і в Китаї скептично ставиться до точності офіційних підрахунків, особливо з урахуванням перевантаженої медичної системи Ухані й спроб влади приховати спалах хвороби на її початкових етапах, а також численних переглядів того, як підраховувати офіційно зареєстровані випадки. Користувачі соціальних мереж пишуть, що вимагають дисциплінарних заходів стосовно високопосадовців Ухані.

У багатьох людей, які померли, були симптоми COVID-19, але їх не перевіряли й ці люди були виключені з офіційного підрахунку випадків в рамках епідемії, пише Caixin. Були також пацієнти, які померли від інших хвороб через брак належного лікування, в той час, коли лікарні були переповнені пацієнтами з коронавірусом.

У четвертому кварталі 2019 року, згідно з даними міського агентства з цивільних питань, в Ухані провели 56 007 кремації. Кількість кремації було на 1583 більше, ніж у четвертому кварталі 2018 року, і на дві тисячі двісті тридцять одна більше, ніж в четвертому кварталі 2017 року.

Обмеження на жалобні заходи

Сім’ї загиблих, можливо, зіткнуться з обмеженнями траурних обрядів. У четвер уряд Ухань опублікував заяву, в якій говориться про заборону жителям міста прибирати гробниці до 30 квітня. Це означає, що люди не зможуть вшанувати пам’ять померлих в спеціальний день “Чінг хв”, який відзначають 4 квітня і, традиційно, в цей день прибирають могили. Інші провінції, включаючи Гуансі й Чжецзян також оголосили про аналогічні обмеження.

Двоє місцевих жителів в Ухані, які втратили членів сім’ї через вірус, розповіли онлайн, що їх будуть супроводжувати роботодавці або інші посадові особи з районних комітетів в похоронне бюро за урнами з прахом для того, щоб проконтролювати дотримання заборони.

“Окружне уряд порадив мені почекати, перш ніж я зможу забрати прах мого батька”, – сказав Сюе Зай Шоу Чжонг, житель Ухань.

“Урни забирають поетапно”, – пояснив він.

Інший користувач Weibo, розповіла, що втратила чоловіка через коронавірус. З нею зв’язалася поліція і попередила, щоб вона була не дуже емоційною, і припинила розміщувати повідомлення в Інтернеті.

“Я требую только одного: хочу, как можно скорее, похоронить своего мужа”, – сказал она.