Про це пише американська медіакомпанія Bloomberg. #Букви публікують повний переклад статті.
Довгі черги, безліч урн з прахом, скорботні родичі померлих в похоронних бюро в Ухані, викликають питання про справжні масштаби смертності від коронавіруса в епіцентрі спалаху епідемії. Це відновлює тиск на китайський уряд, який намагається замовчувати інформацію про епідемію.
Родичами тих, хто помер від коронавірусу в Ухані — в місті в центрі Китаю, де вперше він з’явився в грудні — вісім місцевих похоронних бюро дозволили забрати прах померлих після кремації, починаючи з цього тижня.
Після такого рішення в китайських соціальних мережах почали ширитися тисячі фотографій урн з прахом.
За даними китайського ЗМІ Caixin, тільки в одне з восьми похоронних бюро було доставлено близько 2500 урн в середу і четвер. На іншій фотографії, опублікованій Caixin, зображено 3500 урн.
Однак, невідомо, скільки з урн були заповнені прахом померлих.
Видання зв’язалося з людьми з шести похоронних бюро, ще у двох — не відповіла. У похоронних бюро відповіли, що не мають точних даних або не мають права розголошувати інформацію. У деяких сім’ях розповіли, що чекали кілька годин, щоб забрати прах.
Згідно з даними китайського уряду, від вірусу померло 2535 осіб в Ухані. У той час як на Заході число інфікованих випадків досягло 500 тисяч, з них смертей – 24 тисяч. Китайська влада зняла обмежувальні заходи й розблокувала життя в країні після того, як оголосили, що нових випадків не зареєстровано. Після цього Китай активізував дипломатичну пропаганду, спрямовану на постраждалі від вірусу країни, відправляючи допомогу та медикаменти.
Але дехто і в Китаї скептично ставиться до точності офіційних підрахунків, особливо з урахуванням перевантаженої медичної системи Ухані й спроб влади приховати спалах хвороби на її початкових етапах, а також численних переглядів того, як підраховувати офіційно зареєстровані випадки. Користувачі соціальних мереж пишуть, що вимагають дисциплінарних заходів стосовно високопосадовців Ухані.
У багатьох людей, які померли, були симптоми COVID-19, але їх не перевіряли й ці люди були виключені з офіційного підрахунку випадків в рамках епідемії, пише Caixin. Були також пацієнти, які померли від інших хвороб через брак належного лікування, в той час, коли лікарні були переповнені пацієнтами з коронавірусом.
У четвертому кварталі 2019 року, згідно з даними міського агентства з цивільних питань, в Ухані провели 56 007 кремації. Кількість кремації було на 1583 більше, ніж у четвертому кварталі 2018 року, і на дві тисячі двісті тридцять одна більше, ніж в четвертому кварталі 2017 року.
Обмеження на жалобні заходи
Сім’ї загиблих, можливо, зіткнуться з обмеженнями траурних обрядів. У четвер уряд Ухань опублікував заяву, в якій говориться про заборону жителям міста прибирати гробниці до 30 квітня. Це означає, що люди не зможуть вшанувати пам’ять померлих в спеціальний день “Чінг хв”, який відзначають 4 квітня і, традиційно, в цей день прибирають могили. Інші провінції, включаючи Гуансі й Чжецзян також оголосили про аналогічні обмеження.
Двоє місцевих жителів в Ухані, які втратили членів сім’ї через вірус, розповіли онлайн, що їх будуть супроводжувати роботодавці або інші посадові особи з районних комітетів в похоронне бюро за урнами з прахом для того, щоб проконтролювати дотримання заборони.
“Окружне уряд порадив мені почекати, перш ніж я зможу забрати прах мого батька”, – сказав Сюе Зай Шоу Чжонг, житель Ухань.
“Урни забирають поетапно”, – пояснив він.
Інший користувач Weibo, розповіла, що втратила чоловіка через коронавірус. З нею зв’язалася поліція і попередила, щоб вона була не дуже емоційною, і припинила розміщувати повідомлення в Інтернеті.
“Я требую только одного: хочу, как можно скорее, похоронить своего мужа”, – сказал она.
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