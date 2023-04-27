Під час навчань білоруські військові працювали із тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", що "підштовхнуло" президента Росії Володимира Путіна до посилення погроз щодо розміщення ядерної зброї на території країни-союзника.

Про це сповіщає Bloomberg.

Тренування білоруських військових передбачало “зберігання та використання тактико-спеціальних боєприпасів”. Зазначено, що саме це висловлювання міністерство оборони Росії використовує для найменування тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що війська повернулися на базу після навчань.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Варто зазначити, що, за словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.

Крім того, заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила, що Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками по НАТО повинні залишатися напоготові відносно ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в “керованій” ескалації війни проти України.

Зауважимо, західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.