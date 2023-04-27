Про це сповіщає Bloomberg.
Тренування білоруських військових передбачало “зберігання та використання тактико-спеціальних боєприпасів”. Зазначено, що саме це висловлювання міністерство оборони Росії використовує для найменування тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що війська повернулися на базу після навчань.
Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.
Варто зазначити, що, за словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.
Крім того, заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила, що Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками по НАТО повинні залишатися напоготові відносно ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в “керованій” ескалації війни проти України.
Зауважимо, західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж. За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування.
- Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що, ймовірно, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет та обстрілює ними Україну без бойової частини.
- Сполучені Штати занепокоєні тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України, якщо й надалі зазнаватиме поразок на полі бою.