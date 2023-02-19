Минулого тижня інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані уран, збагачений до рівня трохи нижчого від необхідного для створення ядерної зброї, що акцентує на ризику нової кризи, котру може спровокувати нестримна атомна діяльність країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У МАГАТЕ намагаються з’ясувати, як Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти — найвищого рівня, виявленого інспекторами в країні на сьогодні, і концентрації лише на 6% нижче необхідної для зброї.

Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану до 60%.

Зараз інспектори мають визначити, чи Іран навмисно виготовив матеріал, чи концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб, що з’єднують центрифуги, для розділення ізотопів.

Водночас це вже вдруге за цей місяць, коли спостерігачі виявляють підозрілу діяльність, пов’язану зі збагаченням.

Проте, навіть якщо ядерний матеріал накопичився помилково через технічні труднощі в роботі каскадів центрифуг, таке уже траплялося раніше — це доводить, що рішення Ірану виробляти високозбагачений уран є небезпечним.

МАГАТЕ неодноразово заявляло, що рівні навіть у 60% технічно не відрізняються від рівня, необхідного для ядерної зброї. У більшості ядерних енергетичних реакторів використовується уран, збагачений до 5%.

У 2018 році експрезидент США Дональд Трамп вийшов з угоди щодо ядерної програми Ірану та ввів нові санкції проти Тегерану.

У відповідь офіційні особи Ірану розширили ядерну програму країни. Тегеран заперечує, що прагне створити атомні боєголовки.

Минулого місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атомну угоду “порожньою шкаралупою” і заявив, що Іран має достатньо ядерного матеріалу для кількох видів зброї, якщо він прийме політичне рішення рухатися вперед.

Події відбуваються у час, коли Захід усе сильніше ізолює Іран, тоді як ядерні переговори зі світовими державами призупинені. Країна також зіштовхнулася з широким засудженням за жорстке придушення протестів. Окрім цього, США та Європейський Союз посилили санкції проти Ірану через військову підтримку Росії у війні проти України.