Журнал Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу. На сьогодні сукупний статок 25 родин, що потрапили до списку, становить 1,7 трлн доларів.

Про це йдеться на сайті журналу.

Перша сходинка рейтингу дісталася сім’ї Волтонів, якій належить мережа супермаркетів Walmart. Статки сімейства оцінили у 238,2 млрд доларів

У лютому Волтони продали акції компанії на 6 млрд доларів. Загалом за останній рік їхні статки зросли на 12 млрд доларів.

На другій сходинці рейтингу опинилася сім’я Марс зі статками у 141,9 млрд доларів. Сімейство володіє виробником шоколадних цукерок Mars.

На третьому щаблі рейтингу опинилася сім’я Кохів (Koch Industries) зі статками у 124,4 млрд доларів.

Четверту позицію посіла родина Амбані з Індії, що володіє компанією Reliance Industries. Їхні статки журнал оцінив у 93,7 млрд доларів. П’яту сходинку посіла сім’я Вертхаймер, якій належить бренд Chanel. Вони володіють статками у 61,8 млрд доларів.

На шостому місці сім’я Ерме, якій належить знаменитий бренд Hermes – 111,6 млрд доларів. Сімку лідерів замикає королівська сім’я Саудівської Аравії – 100 млрд доларів.

На сьогодні сукупний статок 25 найбагатших родин світу становить 1,7 трлн доларів, що на 22% більше, ніж рік тому.