Про це йдеться на сайті журналу.
Перша сходинка рейтингу дісталася сім’ї Волтонів, якій належить мережа супермаркетів Walmart. Статки сімейства оцінили у 238,2 млрд доларів
У лютому Волтони продали акції компанії на 6 млрд доларів. Загалом за останній рік їхні статки зросли на 12 млрд доларів.
На другій сходинці рейтингу опинилася сім’я Марс зі статками у 141,9 млрд доларів. Сімейство володіє виробником шоколадних цукерок Mars.
На третьому щаблі рейтингу опинилася сім’я Кохів (Koch Industries) зі статками у 124,4 млрд доларів.
Четверту позицію посіла родина Амбані з Індії, що володіє компанією Reliance Industries. Їхні статки журнал оцінив у 93,7 млрд доларів. П’яту сходинку посіла сім’я Вертхаймер, якій належить бренд Chanel. Вони володіють статками у 61,8 млрд доларів.
На шостому місці сім’я Ерме, якій належить знаменитий бренд Hermes – 111,6 млрд доларів. Сімку лідерів замикає королівська сім’я Саудівської Аравії – 100 млрд доларів.
На сьогодні сукупний статок 25 найбагатших родин світу становить 1,7 трлн доларів, що на 22% більше, ніж рік тому.
- Раніше американський журнал TIME оприлюднив власний список найвпливовіших людей 2021 року. До нього потрапили політики, митці, спортсмени, активісти.