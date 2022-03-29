Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Клієнти у двох країнах не зможуть отримати доступ до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, зокрема ліцензії на дані, каналу даних та електронних торгових платформ”, — йдеться у повідомленні.
За даними компанії, функції торгівлі низкою російських цінних паперів також було відключено відповідно до міжнародних санкцій. Російські акції вилучили з глобальних індексів акцій Bloomberg 9 березня, натомість облігації вилучаються з індексів з фіксованим доходом під час відновлення балансу наприкінці місяця.
“Вторгнення Путіна в Україну викликало міжнародне засудження та спричинило безпрецедентні міжнародні санкції, що спонукало компанії від McDonald’s до Paypal припинити діяльність у країні”, — зазначають у Bloomberg.
Водночас у Bloomberg Philanthropies пообіцяли виділити 40 мільйонів доларів Міжнародному комітету порятунку та World Central Kitchen на підтримку, постачання та харчування українцям у своїй державі та інших країнах.
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