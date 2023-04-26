Заяви китайського посла у Франції Лу Шайє про відсутність "юридичного визнання незалежності держав, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, вдарили по іміджу президента Китаю Сі Цзіньпіня.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Після компрометуючої заяви Лу Шайя, китайський уряд намагався виправити ситуацію. Відтак, посольство КНР у Франції наголосило на тому, що слова посла в інтерв’ю – “особиста точка зору”, яку не варто “перебільшувати” та запевнило, що Китай визнає та поважає суверенітет держав, які утворилися після розпаду СРСР.

“Позиція Лу викликала сильну реакція по всій Європі. Його засудили дипломати багатьох європейських країн та наполягали на поясненнях. Цей випадок підтверджує наявність напруженості у зовнішній політиці Китаю”, – сказав доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонг.

Зазначено, що цей інцидент посилив занепокоєння інвесторів щодо геополітичних ризиків, які й до цього були схвильовані “стрімким розвитком напруженості у китайсько-американських відносинах”. Заява Лу “нанесла шкоду іміджу” Китаю, який прагне поліпшити своє становище на світовій арені після трьох років ізоляції через пандемію COVID-19.

За словами співробітника Центру аналізу Китаю Інституту політики азіатського суспільства Ніла Томаса, багато європейських лідерів, ймовірно, приймуть відмову Пекіна від коментарів посла та знову зосередяться на “переслідуванні своїх економічних та дипломатичних інтересів з Китаєм”.

Довідка. Посол Китаю у Франції Лу Шайє в етері французького телеканалу La Chaîne Info назвав окупований Крим “історично російським”. Також він заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.

Згодом посольство Китаю у Франції видалило допис зі скандальним інтерв’ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітет колишніх країн СРСР і заявив, що Крим завжди “був російським”.