Bloomberg: В РФ посадовці негласно перевіряють бомбосховища вперше з часів Холодної війни

Останнім підтвердженням розширення військових зусиль Кремля є те, що бомбосховища по всій території РФ "повертаються до життя" після більш ніж трьох десятиліть занедбаності з часів закінчення Холодної війни. Державні працівники тихо перевіряють підвали та інші охоронювані об’єкти, ремонтують і очищають споруди, які не використовувалися з радянських часів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Офіційно про це не оголошували і це не обумовлено якимись конкретними загрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони.

Перевірка бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення, яке триває вже дев’ятий місяць, викликає ширшу мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські посадовці намагаються зобразити війну як екзистенціальну війну між РФ та США. Цього тижня представники російської освіти заявили, що з наступного року відновлять базову військову підготовку радянських часів у школах по всій країні.

Попри те, що у кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій, де напади перекинулися через кордон, офіційні особи публічно підтвердили зведення бомбосховищ, насправді перевірки та зачищення об’єктів цивільної оборони, які за радянських часів були зведені у підвалах багатоквартирних будинків, шкіл та державних установ, проходять у всіх містах РФ.

Інформація про деякі з них іноді просочувалася в соціальні мережі, що спонукало місцеву владу заперечувати будь-яку спеціальну кампанію.

Проте зусилля вже увійшли в суспільну свідомість. Так, московська ріелторка розповіла, що деякі з її клієнтів почали розпитувати, чи квартири, які вона пропонує, мають у будинку бомбосховища, тепер вважаючи їх цінною зручністю.