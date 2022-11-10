Bloomberg: В РФ посадовці негласно перевіряють бомбосховища вперше з часів Холодної війни

Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
Офіційно про це не оголошували і це не обумовлено якимись конкретними загрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони.
Перевірка бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення, яке триває вже дев’ятий місяць, викликає ширшу мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські посадовці намагаються зобразити війну як екзистенціальну війну між РФ та США. Цього тижня представники російської освіти заявили, що з наступного року відновлять базову військову підготовку радянських часів у школах по всій країні.
Попри те, що у кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій, де напади перекинулися через кордон, офіційні особи публічно підтвердили зведення бомбосховищ, насправді перевірки та зачищення об’єктів цивільної оборони, які за радянських часів були зведені у підвалах багатоквартирних будинків, шкіл та державних установ, проходять у всіх містах РФ.
Інформація про деякі з них іноді просочувалася в соціальні мережі, що спонукало місцеву владу заперечувати будь-яку спеціальну кампанію.
Проте зусилля вже увійшли в суспільну свідомість. Так, московська ріелторка розповіла, що деякі з її клієнтів почали розпитувати, чи квартири, які вона пропонує, мають у будинку бомбосховища, тепер вважаючи їх цінною зручністю.
- Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати бачать початок відходу російських військ з Херсона.
- Марк Міллі озвучив втрати РФ у живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів вбитими та пораненими.
- За даними міністерства оборони Сполучених Штатів, за час повномасштабної війни проти України РФ, ймовірно, втратила половину своїх бойових танків, та використала більшу частину високоточної зброї.