Про це повідомляється на сайті Blue Origin.

Пряма трансляція місії розпочнеться 12 жовтня о 16:30 за київським часом. Запуск ракети здійснюватимуть зі стартового майданчика в Західному Техасі.

Також компанія назвала двох членів екіпажу. У космос відправляться:

  • Кріс Бошуйзен – лікар, колишній інженер NASA, співзасновник Planet Labs;
  • Глен де Вріс – віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я й співзасновник Medidata.

Кріс Бошуйзен та Крім Де Вріс Фото: Blue Origin

Імена двох інших членів екіпажу наразі не називають. 

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