Про це повідомляється на сайті Blue Origin.
Пряма трансляція місії розпочнеться 12 жовтня о 16:30 за київським часом. Запуск ракети здійснюватимуть зі стартового майданчика в Західному Техасі.
Також компанія назвала двох членів екіпажу. У космос відправляться:
- Кріс Бошуйзен – лікар, колишній інженер NASA, співзасновник Planet Labs;
- Глен де Вріс – віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я й співзасновник Medidata.
Імена двох інших членів екіпажу наразі не називають.
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