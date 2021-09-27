Компанія Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, анонсувала новий туристичний політ у космос. Він відбудеться 12 жовтня.

Про це повідомляється на сайті Blue Origin.

Пряма трансляція місії розпочнеться 12 жовтня о 16:30 за київським часом. Запуск ракети здійснюватимуть зі стартового майданчика в Західному Техасі.

Також компанія назвала двох членів екіпажу. У космос відправляться:

Кріс Бошуйзен – лікар, колишній інженер NASA, співзасновник Planet Labs;

Глен де Вріс – віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я й співзасновник Medidata.

Імена двох інших членів екіпажу наразі не називають.