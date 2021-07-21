Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса продала квитки на майбутні польоти корабля New Shepard в космос на загальну суму в майже 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Fox Business і телеканал CNN.

“У цьому році ми збираємося виконати ще два польотів з людьми. Що ми будемо робити в наступному році, я ще не впевнений – ми розберемося. Ми вже наближаємося до 100 мільйонів доларів приватних продажів, і попит дуже, дуже високий”, – зазначив Безос.

Після того, як Безос і команда завершили свій космічний політ, Blue Origin оголосила, що відкрила продаж квитків. Тих, хто хотів летіти майбутнім рейсом Blue Origin, попросили відправити компанії електронного листа, але вони не розголошували, скільки буде коштувати квиток.

Мільярдер також додав, що аерокосмічна компанія хоче продовжити практику з багаторазовою ракетою і повинна “побудувати більше прискорювачів, щоб літати частіше” і працювати над “оперативними речами”, щоб задовольнити попит.