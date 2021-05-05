Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить главі Amazon Джеффу Безосу, сьогодні, 5 травня, відкриє продаж квитків на суборбітальні екскурсійні поїздки на своєму космічному кораблі New Shepard.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Очікується, що Blue Origin оголосить подробиці про те, як придбати місце, час першого рейсу і вартість квитка, що протягом багатьох років було ретельно охоронюваним секретом компанії.

У 2018 році повідомлялося, що Blue планувала стягувати з пасажирів не менше 200 000 доларів за поїздку.

Ракета-капсула New Shepard від Blue призначена для автономного польоту шести пасажирів на відстань понад 100 км над Землею в суборбітальний простір, досить високо, щоб випробувати кілька хвилин невагомості та побачити кривизну планети.

У капсулі є шість оглядових вікон, за даними Blue Origin, вони майже в три рази вищі, ніж на лайнері Boeing 747.