Політик-демократ Майк Блумберг напав на свого опонента Берні Сандерса, виступаючи перед Американо-ізраїльським комітетом з громадських зв'язків (AIPAC).

Про це повідомляє газета The New York Times.

Раніше Берні Сандерс розкритикував AIPAC (Американо-ізраїльський комітет з громадських зв’язків) — консервативну громадську організацію, метою якої є надання впливу на проведення проізраїльского курсу в зовнішній політиці США.

На думку Сандерса, AIPAC — платформа для “лідерів, які висловлюють фанатизм і виступають проти основних прав палестинців”, а тому він не вважає за потрібне відвідувати організовані комітетом заходи.

“Народ Ізраїлю має право жити в мирі та безпеці. Так само і палестинський народ. Я, як і раніше, стурбований платформою, яку AIPAC надає лідерам, які висловлюють фанатизм і виступають проти основних прав палестинців. З цієї причини я не буду відвідувати їхні конференції. Як президент, я буду підтримувати права як ізраїльтян, так і палестинців, і зроблю все можливе, щоб забезпечити мир і безпеку в регіоні”, — написав політик у Twitter 24 лютого.

У свою чергу інший кандидат від Демократичної партії — мільярдер Майк Блумберг — виступив перед AIPAC на конференції, від відвідування якої Сандерс відмовився.

У своєму виступі Блумберг зазначив, що деякі з його суперників-демократів раніше не відвідували ні одну з конференцій групи. Окрему увагу він приділив Сандерсу, звинувативши його в ослабленні відносин між Сполученими Штатами та Ізраїлем та цілеспрямованому бойкотуванні конференцій AIPAC.

Крім іншого, Блумберг некоректно перефразував Сандерса, сказавши: “Як ви вже чули, він назвав AIPAC расистською платформою”.

“Дозвольте мені сказати вам, він абсолютно неправий. Це збори 20 000 ізраїльських прихильників усіх релігійних конфесій, етнічної приналежності, віросповідання, кольору шкіри, сексуальної ідентичності та політичних партій. Назвати це расистською платформою — спроба дискредитувати ці голоси, залякати людей, які приїжджають сюди, і послабити відносини США і Ізраїлю. Реальність така: AIPAC не розпалює ненависть. AIPAC бореться з нею, і з насильством, яке вона може викликати”, — сказав Блумберг.