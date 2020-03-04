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Блумберг після «супервівторка» думає про вихід з президентської гонки в США

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг обміркує можливість виходу з боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії після попередніх підсумків "супервівторка".

Середа, 4 березня 2020, 14:21

Про це пише Vice.

Так, представники передвиборчої кампанії Блумберга заявили, що “ще раз подивляться, чи є причина продовжити боротьбу”.

Проте, кампанія наполягає на тому, що Блумберг витратить “чималі статки”, щоб допомогти потенційному кандидату, незалежно від того, хто в підсумку їм буде.

Зазначається, що публічно кампанія оптимістично відреагувала на попередні результати “супервівторка”.

“Незалежно від того, скільки делегатів ми виграємо сьогодні ввечері, ми зробили щось, що ніхто не вважав за можливе. Всього за три місяці ми перейшли від 1 % в опитуваннях до того, щоб стати претендентом на висунення від демократів”, – заявив сам Блумберг.

На даний момент він отримав перемогу лише на одній території – в Американському Самоа.

  • У січні повідомлялося, що колишній мер Нью-Йорка та можливий претендент на крісло президента США Майк Блумберг витратив близько 15 мільйонів доларів на настройку пошукових результатів в Google.
  • Раніше кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.

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