Про це заявив радник передвиборної кампанії кандидата Тімоті О’Брайен, повідомляє видання Bloomberg.

“Майкл Блумберг звільнить свої податкові декларації. Майкл Блумберг також продасть Bloomberg LP. Не буде ніякого суміщення між будь-якими його фінансовими активами і державною службою. Ми розвернемося на 180 градусів від Дональда Трампа в цьому питанні, тому що Дональд Трамп продовжує перебувати в фінансовому конфлікті інтересів”, – сказав він.

Уточнюється, що Блумберг має намір відправити свою медіакомпанії в сліпий траст, а після цього вона буде продана.

“Майкл продасть компанію, якщо буде обраний президентом”, – каже речник.

Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.