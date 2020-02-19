Про це заявив радник передвиборної кампанії кандидата Тімоті О’Брайен, повідомляє видання Bloomberg.
“Майкл Блумберг звільнить свої податкові декларації. Майкл Блумберг також продасть Bloomberg LP. Не буде ніякого суміщення між будь-якими його фінансовими активами і державною службою. Ми розвернемося на 180 градусів від Дональда Трампа в цьому питанні, тому що Дональд Трамп продовжує перебувати в фінансовому конфлікті інтересів”, – сказав він.
Уточнюється, що Блумберг має намір відправити свою медіакомпанії в сліпий траст, а після цього вона буде продана.
“Майкл продасть компанію, якщо буде обраний президентом”, – каже речник.
Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.
- Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”. Також Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.
- Напередодні стало відомо, що кандидат в президенти США Майк Блумберг заплатив популярним блогерам і сторінках у соціальній мережі Instagram за просування його кандидатури за допомогою мемів.
- 14 лютого 2019 року стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.