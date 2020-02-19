Кандидат в президенти США від Демократичної партії Майкл Блумберг заявив, що продасть свою медіакомпанію, якщо переможе на виборах.

Про це заявив радник передвиборної кампанії кандидата Тімоті О’Брайен, повідомляє видання Bloomberg.

“Майкл Блумберг звільнить свої податкові декларації. Майкл Блумберг також продасть Bloomberg LP. Не буде ніякого суміщення між будь-якими його фінансовими активами і державною службою. Ми розвернемося на 180 градусів від Дональда Трампа в цьому питанні, тому що Дональд Трамп продовжує перебувати в фінансовому конфлікті інтересів”, – сказав він.

Уточнюється, що Блумберг має намір відправити свою медіакомпанії в сліпий траст, а після цього вона буде продана.

“Майкл продасть компанію, якщо буде обраний президентом”, – каже речник.

Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.