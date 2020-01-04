Колишній мер Нью-Йорка і можливий претендент на крісло президента США Майк Блумберг витратив близько 15 мільйонів доларів на налаштування пошукових результатів в Google.

Про це повідомляє The Verge.

Фінанси виділялися на те, щоб першими в пошуку Google видавалися результати, які демонструють погляди і позицію самого Блумберга, викладені в його виданні Bloomberg. Так відбувалося з запитами за ключовими словами “імпічмент”, “зміни клімату”, “безпека зброї” і так далі. Такий метод гарантує, що люди, які шукають певні матеріали, першими бачать позицію Bloomberg.

Вартість такого просування в пошуковій системі не з дешевих. Наприклад, через пошуковий запит про імпічмент, Google пропонує матеріали Bloomberg з назвами: “Невиконані обіцянки Трампа”, “Досить! Досить!”, “Ми заслуговуємо кращого”.

У звіті Google не вказані точні суми, витрачені саме компанією Bloomberg на просування. Але, якщо цей рекламний запит протягом дев’яти днів отримав від 1 до 10 мільйонів показів, то значить коштував він не менше 100 тисяч доларів. “Імпічмент” – не єдиний пошуковий запит, який “розкручували” в Bloomberg.

За даними Google, кампанія Bloomberg витратила приголомшливі 14 мільйонів 849 тисяч 500 доларів на політичні оголошення з тих пір, як сам Блумерг заявив про намір балотуватися в кінці листопада.

В цілому, він уже витратив майже 200 мільйонів доларів на просування своєї кандидатури на пост президента Сполучених Штатів.

Зокрема, кампанія Блумберга витрачала гроші на пошукові запити Google, пов’язані зі зміною клімату, тільки за цей місяць на телевізійну рекламу витратили 38,1 мільйонів доларів, а на рекламу в Facebook – близько 170 тисяч доларів в день щодня протягом першого тижня листопада.