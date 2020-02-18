Про це повідомляє американське видання The New York Times.

“Мабуть, найдивовижнішою пропозицією, враховуючи тісні особисті зв’язки мільярдера з діячами Уолл-стріт, є план для Міністерства юстиції створити спеціальну команду для боротьби з корпоративної злочинністю, заохочуючи прокурорів переслідувати за порушення окремих осіб, а не тільки корпорації”, – йдеться в матеріалі.

На думку Блумберга, фінансова система в даний момент працює не так, як це мало б бути для більшості американців і приносить вигоди тільки для невеликої кількості людей.

В той же час наголошується, що в попередні роки сам Майкл Блумберг неодноразово заявляв, що реформування Уолл-стріт завдасть шкоди економіці. Також повідомляється, що сам Блумберг заробив свої статки саме від продажів на Уолл-стріт.

На думку авторів матеріалу, Блумберг змінив свою позицію щодо економіки через високу популярність “лівих” кандидатів в президенти США від Демократичної партії.

Зокрема, в рамках свого плану по Уолл-стріт, кандидат в президенти запропонував обкласти всі фінансові операції податком у 0,1%, в чому погодився зі своїми конкурентами по праймеріз від Демократичної партії Берні Сандерсом, Елізабет Уоррен і Пітом Буттіджічем.

“Велика частина плану пана Блумберга – це спроба підтримати або відновити елементи закону Додда-Франка 2010 року, які, як і правило Волкера, були скасовані або скорочені під час президентства Трампа”, – йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що тест на свої переконання з приводу Уолл-стріт Майкл Блумберг може пройти вже в найближчу середу на дебатах кандидатів від демократичної партії в Лас-Вегасі, де він може вперше з’явитися на сцені одночасно зі своїми конкурентами по праймеріз.

Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.