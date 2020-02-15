Кандидат в президенти США Майк Блумберг від Демократичної партії заплатив популярним блогерам і сторінкам у соціальній мережі Instagram за просування кандидатури за допомогою мемів.

Про це повідомляє журналістка The New York Times Тейлор Лоуренс.

Просуванням кандидатури Блумберга займається виконавчий директор агентства Jerry Media Мік Пуржіцкі.

Проект називається Meme 2020.

У штабі кандидата розповіли, що просування політика в Instagram – один з елементів їх передвиборної стратегії.

“Ми намагаємося бути інноваційними в плані того, як ми проводимо кампанію в соцмережах, намагаємося працювати за правилами Інтернету. Твіти тільки від аккаунту Майкла Блумберга – хороша стратегія. Для 2008 року. Кампанія Трампа в 2016 році була в першу чергу соціальною. Ми намагаємося зламати стереотипи про те, як Демократична партія працює з маркетингом і Інтернетом. Ми хочемо зробити так, щоб акцент був на Інтернеті і соціальної активності”, – заявили в штабі політика.

Meme 2020 працює з початку лютого.

Все почалося з того, що в соціальній мережі Instagram з’явилися рекламні пости від мем-сторінок @GrapeJuiceBoys, де 3,7 мільйони підписників, @ Tank.Sinatra, де 2,3 мільйона підписників, Jerry Media – де 13,3 мільйонів підписників.

Зокрема, меми від Блумберга вже опублікували в таких акаунтах: @MyTherapistSays, @WhitePeopleHumor, @TheFunnyIntrovert, @KaleSalad, @ Sonny5ideUp, @ Tank.Sinatra, @ShitheadSteve, @ adam.the.creator, @moistbudda, @MrsDowhanco, @MrsDowhh , @ NeatDad, @FourTwenty, @GolfersDoingThings, @DrGrayFang, @MiddleClassFancy і @DoYouEvenLift.

В цілому, до реклами залучені блогери і сторінки з охопленням 60 мільйонів користувачів.

На цих сторінках розмістили фейкове листування нібито з офіційного аккаунту самого Блумберга в соцмережі, де кандидат в президенти просить блогерів “зробити його крутим”.

Блумберг: “Привіт, Джеррі. Моя внучка показала мені цей аккаунт. Твої меми дуже кумедні. Можеш запостити такий мем, щоб всі зрозуміли, що я крутий кандидат?” Джеррі: “Ууу, це тягне на мільярд доларів” Блумберг: “Скинь номер карти”



У наступній переписці Блумберг говорить, що чекав так довго, що вже й сам навчився користуватися фотошопом.

“Я чекав свого мема так довго, що сам навчився робити меми в фотошопі. Що ти думаєш про це: (відправляє мем з опонентом Берні Сандерсом)”

Таким чином, в соцмережі створюють іронічний образ Блумберга.

Автори сторінки @GrapeJuiceBoys розповіли, що не підтримують Блумберга, як кандидата в президенти, але публікують рекламні пости в рамках його кампанії.

Автор профілю @Tank.Sinatra Джордж Реш (George Resch) вважає кампанію вже успішною. Він зазначив, що з рекламного посту деякі користувачі переходять на акаунти кандидата, тому що не можуть навіть зрозуміти: це просто жарт чи Блумберг дійсно платить за меми.

Як багато Блумберг платить за таку рекламу – невідомо. Є інформація, що сторінкам з охопленням від тисячі до 100 тисяч підписників пропонували по 150 доларів за публікацію рекламних мемів.