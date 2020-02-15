Про це повідомляє журналістка The New York Times Тейлор Лоуренс.
Просуванням кандидатури Блумберга займається виконавчий директор агентства Jerry Media Мік Пуржіцкі.
Проект називається Meme 2020.
У штабі кандидата розповіли, що просування політика в Instagram – один з елементів їх передвиборної стратегії.
“Ми намагаємося бути інноваційними в плані того, як ми проводимо кампанію в соцмережах, намагаємося працювати за правилами Інтернету. Твіти тільки від аккаунту Майкла Блумберга – хороша стратегія. Для 2008 року. Кампанія Трампа в 2016 році була в першу чергу соціальною. Ми намагаємося зламати стереотипи про те, як Демократична партія працює з маркетингом і Інтернетом. Ми хочемо зробити так, щоб акцент був на Інтернеті і соціальної активності”, – заявили в штабі політика.
Meme 2020 працює з початку лютого.
Все почалося з того, що в соціальній мережі Instagram з’явилися рекламні пости від мем-сторінок @GrapeJuiceBoys, де 3,7 мільйони підписників, @ Tank.Sinatra, де 2,3 мільйона підписників, Jerry Media – де 13,3 мільйонів підписників.
Зокрема, меми від Блумберга вже опублікували в таких акаунтах: @MyTherapistSays, @WhitePeopleHumor, @TheFunnyIntrovert, @KaleSalad, @ Sonny5ideUp, @ Tank.Sinatra, @ShitheadSteve, @ adam.the.creator, @moistbudda, @MrsDowhanco, @MrsDowhh , @ NeatDad, @FourTwenty, @GolfersDoingThings, @DrGrayFang, @MiddleClassFancy і @DoYouEvenLift.
В цілому, до реклами залучені блогери і сторінки з охопленням 60 мільйонів користувачів.
На цих сторінках розмістили фейкове листування нібито з офіційного аккаунту самого Блумберга в соцмережі, де кандидат в президенти просить блогерів “зробити його крутим”.
Блумберг: “Привіт, Джеррі. Моя внучка показала мені цей аккаунт. Твої меми дуже кумедні. Можеш запостити такий мем, щоб всі зрозуміли, що я крутий кандидат?”
Джеррі: “Ууу, це тягне на мільярд доларів”
Блумберг: “Скинь номер карти”
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He does look pretty cool (and yes this is really #sponsored by @mikebloomberg)
У наступній переписці Блумберг говорить, що чекав так довго, що вже й сам навчився користуватися фотошопом.
“Я чекав свого мема так довго, що сам навчився робити меми в фотошопі. Що ти думаєш про це: (відправляє мем з опонентом Берні Сандерсом)”
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Great job Mike… (Yes this is really sponsored by @mikebloomberg)
Таким чином, в соцмережі створюють іронічний образ Блумберга.
Автори сторінки @GrapeJuiceBoys розповіли, що не підтримують Блумберга, як кандидата в президенти, але публікують рекламні пости в рамках його кампанії.
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Автор профілю @Tank.Sinatra Джордж Реш (George Resch) вважає кампанію вже успішною. Він зазначив, що з рекламного посту деякі користувачі переходять на акаунти кандидата, тому що не можуть навіть зрозуміти: це просто жарт чи Блумберг дійсно платить за меми.
Як багато Блумберг платить за таку рекламу – невідомо. Є інформація, що сторінкам з охопленням від тисячі до 100 тисяч підписників пропонували по 150 доларів за публікацію рекламних мемів.
- 14 лютого 2019 року стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.