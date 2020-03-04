Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру на виборах президента США від Демократичної партії на користь Джо Байдена.

Про це Блумберг написав на своїй сторінці в Twitter.

“Три місяці тому я увійшов у передвиборчі перегони, щоб завдати поразки Дональду Трампу. Я йду для того ж. Поразка Трампа починається з об’єднання навколо кандидата з найбільшим шансом перемогти його“, – написав він.

Після цього Блумберг додав, що мова йде про кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.