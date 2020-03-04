Про це Блумберг написав на своїй сторінці в Twitter.
“Три місяці тому я увійшов у передвиборчі перегони, щоб завдати поразки Дональду Трампу. Я йду для того ж. Поразка Трампа починається з об’єднання навколо кандидата з найбільшим шансом перемогти його“, – написав він.
Після цього Блумберг додав, що мова йде про кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Раніше кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.