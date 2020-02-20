Мільярдерові і кандидату в президенти США Майку Блумбергу пригадали його неоднозначні заяви про трансгендерів і суперечливу політику "зупини і обшукай" ("stop-and-frisk").

Про це повідомляє видання Independent.

Напередодні перших дебатів кандидата в президенти від Демократичної партії, мільярдера та власника інформаційного агенства Bloomberg Майка Блумберга, в Мережі почали активно спливати його неоднозначні заяви, що стосуються політики по відношенню до ЛГБТ-персон та поліцейської практики “зупини й обшукай”.

Зокрема, спливла промова Блумберга на форумі, організованому Бермудським агентством з розвитку бізнесу 21 березня 2019 року в Манхеттені. Тоді Блумберг заявив, що вирішення питань, пов’язаних з правами трансгендерів, не турбують більшість людей.

“Якщо ви поїдете в центр країни, люди скажуть, що якщо ваша розмова під час президентських виборів стосується якогось хлопця, який носить плаття і того, чи може він, вона або це піти в роздягальню зі своєю дочкою, то це не формула перемоги для більшості людей”, — заявляв Блумберг.

Цю репліку багато хто вважав образливою. Зокрема, Блумберга розкритикував президент відомої правозахисної організації Human Rights Campaign Альфонсо Давид.

“Трансгендерні жінки — це не “він вона або це”. Вони жінки. ЛГБТ — люди і заслуговують шанобливого ставлення”, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

У цьому ж контексті згадують висловлювання мільярдера про транссексуалів, які він зробив в 2016 році в Оксфордському університеті. Тоді він заявив, що тільки інтелігенція може зрозуміти, чому “якийсь чоловік, одягнений в сукню, повинен знаходитися в одних роздягальнях зі своєю дочкою”.

Here's @MikeBloomberg in December 2016 at Oxford explaining how trans rights simply won't fly in the midwest because only the "intelligentsia" can understand why "some man wearing a dress should be in a locker room with their daughter." pic.twitter.com/g6aa8aB1jq — Walker Bragman (@WalkerBragman) February 6, 2020

При цьому журналісти CNN зазначили, що Блумберг публічно виступав на підтримку прав ЛГБТ-спільноти.

“Майк переламає атаки президента Трампа на американців ЛГБТ+, відновить рух до рівних прав і захисту в кожній частині країни і відновить лідерство Америки в глобальній боротьбі за рівність ЛГБТ +”, — повідомляється на його сайті.

На цьому тлі журналісти вирішили нагадати і іншу тему, висловлюючи своє ставлення до якої Блумберг був непослідовний — суперечливу поліцейську програму “зупини і обшукай”. Політичний оглядач The New York Times Меггі Естор детально проаналізувала висловлювання Блумберга на цю тему з 2012 по 2020 рік в своїй статті “Коли Блумбрег відвернувся від “зупини і обшукай”? Коли пішов у президенти”.

Наприклад, ще в 2012 році він обгрунтовував використання цієї програми тим, що вона допомагає врятувати життя.

“Ми відправили злочинцям повідомлення: якщо ми підозрюємо, що у вас є пістолет, ми зупинимо вас. Завдяки цим зупинок поліція виявила за останнє десятиліття тисячі одиниць зброї і десятки тисяч інших видів зброї. Немає сумнівів, що ці зупинки врятували життя”, — говорив він.

Тоді ж Блумберг наголошував на важливості проблеми, пов’язаної з тим, що поліцейські робили зупинки необгрунтовано, але вважав, що “цю практику слід виправити, а не покласти їйкрай”.

Також він запевняв, що зупиняючи афроамериканців і іспаномовних громадян, поліція не робила вибір грунтуючись на расовій ознаці. При цьому в 2013 році він відхилив пропозицію міської ради про заборону расового профілювання програми, стверджуючи, що це призведе до непорозумінь: свідок охарактеризує злочинця як “білу людини у віці 20 років, одягнену в синю куртку”, але законодавство змусить офіцерів ігнорувати расову ідентифікацію та “зупинити 80-річних чорношкірих жінок, якщо вони носять сині куртки”.

Блумберг називав метод “зупини і обшукай” не єдиним, “але найефективнішим інструментом для виведення зброї з рук дітей”. Після того, як в квітня 2013 федеральний суд постановив, що нью-йоркське використання цієї практики було неконституційним, Блумберг різко розкритикував рішення судді.

“Що вона знає про поліцію? Абсолютно нуль. Ваша безпека і безпека ваших дітей тепер знаходяться в руках якоїсь жінки, яка не має досвіду, щоб зробити це”, — заявляв він.

Політик продовжував висловлювати на підтримку цієї практики і після того, як зилишив пост мера Ньй-Йорка.

Вперше Блумберг публічно засудив цю практику тільки в листопаді 2019 року, коли вступив в президентську гонку.

“Я не можу змінити історію. Однак сьогодні я хочу, щоб ви знали, що тоді я зрозумів, що був неправий, і мені дуже шкода. … Згодом я зрозумів дещо, що я довго намагався зізнатися самому собі: я зрозумів щось важливе неправильно. Я тоді не розумів, який вплив справили зупинки на співтовариства чорношкірих та латиноамериканців. Я був повністю зосереджений на порятунок життів, але, як ми знаємо, благих намірів недостатньо”, — сказав він.

У грудні Блумберг повторив свої вибачення та визнав, що триваюче зниження рівня злочинності після виходу з обігу цієї практики підірвало його аргументи про її необхідність.

“Ми були занадто старанні в той час, щоб зробити це. Нашою метою було зробити все можливе, щоб зупинити бійню, вбивство. … Озираючись назад я розумію, що припустився помилки. Мені шкода. Приношу вибачення”, — зазначив Блумберг.

Примітно, що ця заява викликала сумнів у щирості Блумберга. Крім того, на уточнення про те, чому він не вибачився раніше, політик заявив, що “його ніхто не питав про це, поки він не став балотуватися на пост президента”. Однак питання про це журналісти задавали по кілька разів щороку, і кожного разу Блумберг захищав цю програму.

Довідка. “Зупини і обшукай” — поліцейська програма, яка діяла раніше в Нью-Йорку. В рамках це програми офіцери міської поліції зупиняли та опитували сотні й тисячі пішоходів, обшукуючи їх на предмет зброї та контрабанди. В рамках програми з 2006 по 2012 рік щорічно зупинялося близько 500 тисяч чоловік, в 2011 році було зупинено 684 тисяч чоловік, з них майже 90% з них були ні в чому не винні.

При цьому близько 85% зупинених поліцейськими громадян були афроамериканцями або іспаномовними американцями. Також привертали особливу увагу поліцейських бідні люди та представники ЛГБТ-спільноти, в тому числі — транс-персони. За це програма піддавалася критиці. У 2013 році суд визнав її неконституційною. Пізніше її використання було обмежене, і згодом припинено.