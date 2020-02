Про це повідомляє видання Independent.

Напередодні перших дебатів кандидата в президенти від Демократичної партії, мільярдера та власника інформаційного агенства Bloomberg Майка Блумберга, в Мережі почали активно спливати його неоднозначні заяви, що стосуються політики по відношенню до ЛГБТ-персон та поліцейської практики “зупини й обшукай”.

Зокрема, спливла промова Блумберга на форумі, організованому Бермудським агентством з розвитку бізнесу 21 березня 2019 року в Манхеттені. Тоді Блумберг заявив, що вирішення питань, пов’язаних з правами трансгендерів, не турбують більшість людей.

Цю репліку багато хто вважав образливою. Зокрема, Блумберга розкритикував президент відомої правозахисної організації Human Rights Campaign Альфонсо Давид.

“Трансгендерні жінки — це не “він вона або це”. Вони жінки. ЛГБТ — люди і заслуговують шанобливого ставлення”, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

У цьому ж контексті згадують висловлювання мільярдера про транссексуалів, які він зробив в 2016 році в Оксфордському університеті. Тоді він заявив, що тільки інтелігенція може зрозуміти, чому “якийсь чоловік, одягнений в сукню, повинен знаходитися в одних роздягальнях зі своєю дочкою”.

Here's @MikeBloomberg in December 2016 at Oxford explaining how trans rights simply won't fly in the midwest because only the "intelligentsia" can understand why "some man wearing a dress should be in a locker room with their daughter." pic.twitter.com/g6aa8aB1jq

— Walker Bragman (@WalkerBragman) February 6, 2020