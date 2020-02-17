У розпал іпотечної кризи 2008 року Майкл Блумберг заявив, що відхід від практики "червоної межі" - відмова у видачі позики за заставою на будинки в старих районах або нетрях, часто за расовими міркуваннями, стало причиною фінансової кризи.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, даний коментар Майкл Блумберг зробив на форумі Джорджтаунського університету в 2008 році. Він хотів сказати, що “щось погане – фінансова криза – стало наслідком чогось хорошегом, тобто боротьбою з” червоною рискою “.

Коментарі 2008 року було вперше опубліковані агентством Associated Press.

“Все почалося тоді, коли на банки чинився великий тиск з метою надання кредитів всім.” Redlining “червоні риси”, якщо ви пам’ятаєте, були терміном, коли банки брали цілі квартали і говорили: “Люди в цих кварталах бідні, вони не зможуть розплатитися за іпотечними кредитами, скажіть, щоб ваші продавці не ходили в ці райони “.

Блумберг додав, що проблеми з нездатністю людей платити по іпотеці почалися, коли “втрутився Конгрес, в тому числі і місцеві чиновники”. Тоді вони сказали: “О, це несправедливо, ці люди повинні мати можливість отримати кредит”. І після цього банки почали видавати все більше і більше позик.

Представник Блумберга Стю Лозер заявив: “Оскільки він знає, як важливо людям мати свої будинки, Майк, як мер, розкритикував хижацьке кредитування і допоміг іншим містам розробити інноваційні стратегії по скороченню виселень”.

Фінансова криза 2008 року було частково викликаний тим, що банки і фінансові установи пропонували хижацькі кредити покупцям житла і іншим особам, які не змогли повністю їх погасити.