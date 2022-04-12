Про це вона повідомила у своєму інтерв’ю для Reuters.
Раніше, 9 квітня, Верещук оголосила про третій обмін полоненими з Росією, звільнивши 26 українців, серед яких 10 жінок.
Окрім цього, вона зазначила, що з Маріуполя евакуйовано 120 тисяч осіб, проте 100 тисяч ще залишилися у місті.
“Росія хоче використовувати [полонених] людей як фонд обміну”, — зазначила міністерка.
Також Верещук розповіла про поводження з полоненими жінками та зазначила, що росіяни катують, голять голови, ґвалтують та принижують гідність українок.
“Примушують стояти, не дають сісти. Голять голови, змушують щодня роздягатися на огляди. Принижують людську гідність. Я знаю факти зґвалтування, бачила побиті хребти”, — сказала вона.
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- Також очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відео, яке з’явилося в мережі, де ймовірно українські військові добивають російського полоненого.