Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що близько 10-15 тисяч особового складу силових структур РБ готові взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення.

Про це він розповів під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 24 листопада.

Ворог розповсюджує інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення ситуації в період з 23 по 28 листопада на російсько-українському кордоні. Водночас він очікується, зазначив Громов, що НАТО та Україна зажадають захопити прикордонні райони “миролюбної РБ та РФ”. За словами гнерала, це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року.

У межах розгортання спільного регіонального угруповання військ так званої союзної держави на території Білорусі продовжують перебувати підрозділи збройних сил РФ загальною чисельністю понад 9 тисяч осіб та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки зі складу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу.

Громов зауважив, що вони в основному зосереджені у районах полігонів “Обуз-Лесновський”, “Лепельський”, “Лосвідо” та “Осиповичі”.

Раніше, у жовтні, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на території тимчасово окупованого Мелітопольського району вже щонайменше три тижні перебувають білоруські військові.