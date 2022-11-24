Про це він розповів під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 24 листопада.
Ворог розповсюджує інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення ситуації в період з 23 по 28 листопада на російсько-українському кордоні. Водночас він очікується, зазначив Громов, що НАТО та Україна зажадають захопити прикордонні райони “миролюбної РБ та РФ”. За словами гнерала, це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року.
У межах розгортання спільного регіонального угруповання військ так званої союзної держави на території Білорусі продовжують перебувати підрозділи збройних сил РФ загальною чисельністю понад 9 тисяч осіб та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки зі складу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу.
Громов зауважив, що вони в основному зосереджені у районах полігонів “Обуз-Лесновський”, “Лепельський”, “Лосвідо” та “Осиповичі”.
Раніше, у жовтні, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на території тимчасово окупованого Мелітопольського району вже щонайменше три тижні перебувають білоруські військові.
- 24 листопада Кремль цинічно заперечив, що його атаки на українську електромережу були спрямовані проти цивільних, водночас заявив, що Київ може “покласти край стражданням” свого населення, виконавши вимоги РФ щодо “вирішення конфлікту”.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що РФ й надалі завдаватиме масованих ракетних ударів по території України.
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