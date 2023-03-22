Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що наразі у Бахмуті Донецької області залишається близько 10 дітей.

Про це вона повідомила в етері національного телемарафону.

За її словами, проблем з примусовою евакуацією дітей з Бахмута не виникає. Верещук зауважила, що у місті велика щільність обстрілів і люди виїжджають.

Станом на 22 березня у Бахмуті залишилося близько 10 дітей. Вона додала, що влада зробить усе, аби якомога швидше їх евакуювати.

Крім того, вона закликала жителів територій, які інтенсивно обстрілюються росіянами, виїжджати в безпечні місця.