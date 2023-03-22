Про це вона повідомила в етері національного телемарафону.
За її словами, проблем з примусовою евакуацією дітей з Бахмута не виникає. Верещук зауважила, що у місті велика щільність обстрілів і люди виїжджають.
Станом на 22 березня у Бахмуті залишилося близько 10 дітей. Вона додала, що влада зробить усе, аби якомога швидше їх евакуювати.
Крім того, вона закликала жителів територій, які інтенсивно обстрілюються росіянами, виїжджати в безпечні місця.
- Президент Володимир Зеленський приїхав на передові позиції на Бахмутському напрямку. Глава держави під час робочої поїздки у Донецьку область нагородив військовослужбовців.
- За даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.