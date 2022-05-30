За словами чиновників, що російські обстріли Сєвєродонецька були настільки інтенсивними, що втрати оцінити неможливо. Кількість загиблих місцевих жителів уже перевищила тисячу.

Інформацію про стан міста зібрало британське видання The Guardian.

“Ситуація надзвичайно загострилася”, – заявив у неділю губернатор Луганської області Сергій Гайдай. Свідки кажуть, що місто бомбардують “200 разів на годину”, оскільки російські війська намагаються відрізати лінії підкріплення та оточити його захисників.

Українська влада описала умови в Сєвєродонецьку як аналогічні Маріуполю.

Битва за Сєвєродонецьк, який лежить на східному березі річки Сіверський Донець, приблизно за 145 км на південь від російського кордону, знаходиться в центрі уваги, оскільки Росія повільно, але твердо завойовує промисловий Донбас.

“Їм байдуже, скількома життями доведеться заплатити за це”, – сказав президент України Володимир Зеленський у своєму останньому національному зверненні, говорячи про завоювання Росією Сходу.

Після провалу у планах взяти Київ, Росія прагне зміцнити контроль над Донбасом, значна частина якого вже вже під владою підтримуваних Москвою сепаратистів. РФ зосередила величезну вогневу міць на невеликій території – на відміну від попередньої фази війни, коли її сили часто були розкидані тонко, нищачи міста за допомогою артилерії та авіаударів.

Регіональні чиновники повідомили, що російські війська “штурмують” Сєвєродонецьк і що бої точаться вулиця за вулицею, лишаючи місто без електроенергії та мобільного зв’язку.

Міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що ті жителі міста, які залишилися, ризикували потрапити під обстріли, навіть під час спроб отримати питну воду. За підрахунками Стріука, 1500 мирних жителів вже загинули або від російських атак, або від нестачі ліків і хвороб, які не піддавалися лікуванню. Довоєнне населення Сєвєродонецька становило близько 100 тисяч.

“Звільнення” Донбасу було “беззастережним пріоритетом” для Москви, сказав міністр закордонних справ Росії, додавши, що інші українські території мають вирішувати своє майбутнє самостійно.

“Звільнення Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією незалежними державами, є безумовним пріоритетом”, – сказав Сергій Лавров в інтерв’ю французькому телеканалу TF1 у неділю.