Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі” у Telegram з посиланням на слова Прокопенко під час її виступу на лекції Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України.

“Прошу кожного прикласти максимум зусиль і долучитись до визволення героїв з полону. Долучитись до підтримки сімей загиблих героїв. Близько 2 000 воїнів “Азовсталі” знаходяться в полоні, з них — 700 азовців, яким найскладніше. Багато поранених ще з часів оборони міста, або ж від тортур. Також немало жінок”, — нагадала Катерина.

Крім того, вона зауважила, що масове вбивство полонених в Оленівці стало однією з найтрагічніших подій в історії незалежної України, за яке РФ досі не несе відповідальності.

За її словами, щонайменше 50 бійців з “Азову” загинули, та близько 100 — поранені. Крім того, Катерина сказала, що місія ООН з розслідування трагедії розформована, а Червоний Хрест досі не може з’явитись у таборах для військовополонених українців.

“Просто уявіть, що всі злочини світу локалізувались там: мародерство, насилля, використання цивільних в якості щита, ведення вогню по цивільних та критичним об’єктам, вбивства військовополонених на місці — до прикладу, відомий підтверджений факт: азовець Дан Звоник, який потрапив у полон в середині квітня і якого цинічно закатували та надіслали фото його матері”, — йшлося в повідомленні дружини азовця.