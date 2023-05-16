Рідні військовослужбовців, котрі за наказом вийшли з території заводу "Азовсталь", потрапивши у російський полон, заявили, що звільнення полонених — борг кожного українця та обов'язок влади.

Про це зазначили під час брифінгу представниці громадської організації “Жінки зі сталі”.

Рідні військових наголосили, що саме в Маріуполі відбувся перелом війни й саме “Азовсталь” став тим форпостом, який розбив амбітні плани російських загарбників завдяки самовідданості бійців Маріупольського гарнізону. Водночас нагадали, що і через рік близько 2 тисяч оборонців Маріуполя залишаються в російському полоні.

За рік попри всі зусилля вдалося повернути лише п’яту частину військових, котрі отримали наказ від Вищого військового командування: скласти зброю та зберегти життя. Під час брифінгу наголосили, що такий наказ за час війни отримали лише захисники “Азовсталі”. Виконуючи наказ, тоді вийшло близько 2,5 тисяч військових. За рік вдалося повернути лише близько 500 оборонців.

“Це означає, що близько 2 тисяч хлопців та дівчат досі перебувають у пеклі полону, а разом із ними у пеклі невизначеності цілий рік перебувають їхні рідні та близькі”, – зазначила голова ГО “Рада дружин та матерів захисників України “ЖІНКИ зі СТАЛІ” Наталка Зарицька.

Зарицька додала, що протягом всього періоду перебування у полоні оборонці піддаються тортурам, їх морять голодом. Вона зауважила, що у вересні 2023 року був великий обмін захисників із заводу “Азовсталь”, нагадавши, в якому стані вони повернулися. Військові втратили у вазі в середньому мінус 40 кг ваги, у багатьох опущені нирки, травмовані коліна, перебиті м’язи, вибитий хребет, втрата зору, слуху, зубів, та психотравми.

“Героїзмом захисників “Азовсталі” захоплювався цілий світ, їхня самовідданість надихала та мотивувала як військових, так і простих людей виходити за межі можливого. Однак, дивлячись на їх трагічну долю в полоні, втрачається віра в справедливість. Повернення з полону сталевих воїнів – наш спільний обов’язок. Допоможіть, щоб гарні новини нарешті отримав кожен, хто чекає”, – звернулись до президента рідні полонених військових.