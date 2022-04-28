Чорноморський флот РФ зберігає за собою можливість завдавати удари по суші України, адже Близько 20 кораблів ВМС РФ перебувають у Чорноморській зоні.

Про це повідомляють у розвідці Великої Британії.

Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, через що Росія не може замінити свій втрачений крейсер “Москва” в Чорному морі.

Також попри втрати десантного корабля “Саратов” та “Москви”, Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по цілям на суші України.

“Нині в Чорноморській зоні перебувають близько 20 кораблів ВМС РФ, включаючи підводні човни”, — зазначили у міністерстві.