Про це повідомляють у розвідці Великої Британії.
Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, через що Росія не може замінити свій втрачений крейсер “Москва” в Чорному морі.
Також попри втрати десантного корабля “Саратов” та “Москви”, Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по цілям на суші України.
“Нині в Чорноморській зоні перебувають близько 20 кораблів ВМС РФ, включаючи підводні човни”, — зазначили у міністерстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/kGpbSP2o7L
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2022
- Нагадаємо, що ракетний крейсер “Москва”, флагман російського флоту став 2064-м номером у реєстрі підводної культурної спадщини України.
- Також згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера “Москва” українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета “Нептун” пошкодила інший ворожий корабель – “Адмірал Ессен”.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.