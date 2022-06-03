Про це Дмитро Живицький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора, 2 червня, після 17 години російські окупанти почали обстрілювати Сумську область.

Загалом у регіоні було зафіксовано близько 20 “прильотів”, наголосив Живицький.

Також він додав, що жертв та руйнувань унаслідок ворожих обстрілів немає.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, напередодні російські загарбники завдали ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури у районі Гудового.

Окрім цього окупанти обстріляли райони таких населених пунктів як Бачівськ, Ходине та Славгород.