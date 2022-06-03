Про це Дмитро Живицький написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, вчора, 2 червня, після 17 години російські окупанти почали обстрілювати Сумську область.
Загалом у регіоні було зафіксовано близько 20 “прильотів”, наголосив Живицький.
Також він додав, що жертв та руйнувань унаслідок ворожих обстрілів немає.
Водночас за даними Генштабу ЗСУ, напередодні російські загарбники завдали ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури у районі Гудового.
Окрім цього окупанти обстріляли райони таких населених пунктів як Бачівськ, Ходине та Славгород.
- Нагадаємо, 2 червня, російські окупанти знову обстріляли мирне населення Дніпропетровської області. Унаслідок злочинних дій російських військ постраждала матір з двома дітьми.
- Також окупаційні війська РФ вчергове обстріляли Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки було пошкоджено високовольтну лінію.
- Окрім цього голова Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 1 червня, та в ніч на 2 червня, російські загарбники продовжували обстрілювати область. Під вогнем окупантів опинились як місто Харків, так і населені пункти регіону.