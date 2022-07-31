російсько-українська війна
22:34 Близько 200 морпіхів РФ відмовилися повертатись на війну в Україну – розвідка
21:59 РФ перекинула у Крим БТГр десантників для відправлення на війну – ГУР
20:53 Собчак: ексвіцепрем’єра РФ Чубайса ушпиталено до реанімації в Європі
20:31 Ворог має частковий успіх в районі Авдіївки, натомість отримав відсіч на Харківському напрямку – Генштаб
20:23 Військові РФ завдали ракетний удар по Одещині (оновлено)
20:04 Сумщина: росіяни обстріляли будинки та знищили могили на цвинтарі
19:59 Поблизу гирла Бистре підірвався лоцманський катер, прохід каналом обмежили
18:43 У Болгарії вибухнув склад компанії «ЕМКО», яка постачає боєприпаси Україні
18:11 Херсонщина: У сотнях сіл області ситуація критична, а деякі повністю знищені
18:07 Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
17:54 «Визначив нові цілі та загрози» – Путін затвердив нову Морську доктрину РФ
17:22 Луганщина: ОВА заявляє про гуманітарну катастрофу та поширення інфекцій
16:55 “Шокуюча звістка та удар для агробізнесу”: відомі українці відреагували на загибель віцепрезидента Української зернової асоціації Вадатурського
16:54 Ліван наклав арешт на судно, яке могло перевозити викрадене українське зерно — Bloomberg
16:15 У Харкові затримали чоловіків, які фотографували місця розташування ЗСУ
16:13 Вівчар з Донеччини самотужки пригнав майже 400 овець на Волинь
15:23 Окупанти тягнуть інженерну техніку до Херсонської області — депутат облради
15:08 У Кривому Розі виплачуватимуть від 10 до 50 тисяч гривень за інформацію про зрадників
14:47 Російські війська відводять особовий склад з двох селищ у Запорізькій області — розвідка
14:26 Донеччина: через обстріли росіян зайнялося пшеничне поле
14:08 Подружжя з США придбало прапор України з підписом переможців Євробачення
13:49 Поліціянти виявили тіло закатованого росіянами цивільного на Київщині
13:33 У Маріуполі російські окупанти встановили радіатори у зруйнованому будинку — радник мера
13:17 РФ продовжує активно готувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях — розвідка
12:59 Українські військові тренуються на кораблях у Великій Британії: фото
12:16 Перша партія українського зерна може прибути в Стамбул 3 серпня — CNN Turk
11:35 Спікерка Конгресу США оголосила маршрут азійського турне: у переліку немає згадки про Тайвань
10:57 На матчі «Евертон-Динамо» вболівальнику, який допомогав переселенцям з України, дали пробити пенальті
10:54 Опубліковані супутникові знімки Maxar із наслідками вибуху в Оленівці
10:15 Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — британська розвідка

Близько 200 морпіхів РФ відмовилися повертатись на війну в Україну – розвідка

Близько 200 морпіхів 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатись на війну в Україну.

Неділя, 31 липня 2022, 22:34
Підтримати

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі виданню “Радіо Свобода”.

За його словами, відмова морпіхів спричинила суттєву проблему, яка і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні.

Та попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку.

Він наголосив, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, “вони на сьогодні відсутні”.

“По-друге, сама 810-а бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується”, – зауважив представник ГУР.

Теги: втрати ворога, російсько-українська війна, ситуація на фронті, ГУР

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook