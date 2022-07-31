Близько 200 морпіхів РФ відмовилися повертатись на війну в Україну – розвідка

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі виданню “Радіо Свобода”.
За його словами, відмова морпіхів спричинила суттєву проблему, яка і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні.
Та попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку.
Він наголосив, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, “вони на сьогодні відсутні”.
“По-друге, сама 810-а бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується”, – зауважив представник ГУР.
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