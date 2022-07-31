Близько 200 морпіхів РФ відмовилися повертатись на війну в Україну – розвідка

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі виданню “Радіо Свобода”.

За його словами, відмова морпіхів спричинила суттєву проблему, яка і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні.

Та попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку.

Він наголосив, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, “вони на сьогодні відсутні”.