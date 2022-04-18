Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу в російській столиці після того, як іноземні компанії залишили країну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Собяніна, влада продовжить реалізовувати плани підтримки працівників, які ризикують залишитися без роботи, виділивши на ці плани 3,36 млрд рублів (41 млн доларів).

“Як і планувалося, минулого тижня ми затвердили програму підтримки працівників, які перебувають під загрозою звільнення. З урахуванням дотацій з федерального бюджету на його реалізацію буде спрямовано 3,36 млрд рублів. Перш за все, програма адресована співробітникам іноземних компаній, які тимчасово зупинили свою діяльність або вирішили покинути РФ. За нашими підрахунками, близько 200 тисяч людей під загрозою втрати роботи”, – зазначив він.

Він також додав, що сприяння працевлаштуванню передбачає навчання персоналу, працевлаштування на тимчасових і громадських роботах, а також заохочення організацій і фірм, які наймають цих працівників.