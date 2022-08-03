Близько 25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень за “єПідтримкою” – Марченко

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.
Міністерство фінансів провело верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми “єПідтримка” за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.
Так, виявлено, що помилково виплачено допомогу на 166 млн грн.
Марченко зауважив, що станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн гривень, з них: майже 9 млн гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат. Майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в межах програми “єПідпримка”.
Довідка. Допомога від держави у 6500 грн — надання допомоги в межах Програми “єПідтримка” здійснювалось у зв’язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.
- Нагадаємо, в Україні скасують виплати для деяких груп внутрішньо переміщених осіб. З травня допомогу отримуватимуть три категорії громадян.
- Згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Стало відомо, що уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй запустили ще дві програми виплат.