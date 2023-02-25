Близько 3 000 квитків на щорічний пісенний конкурс "Євробачення" безоплатно роздадуть вимушено переміщеним українцям, які виїхали до Великої Британії, аби вони змогли відвідати концерт у Ліверпулі.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначили, що через широкомасштабне вторгнення Росії Україна не зможе цьогоріч проводити пісенний конкурс на своїй території. Тому 67-й пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у травні 2023 року у британському місті Ліверпуль. Гранд-фінал проведуть на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали будуть 9 й 11 травня.

У межах зобов’язань Великої Британії щодо вшанування України на пісенному конкурсі, близько 3 тисяч квитків безоплатно роздадуть українцям, які вимушено виїхали з України до Великої Британії.

Окрім цього, уряд Великої Британії також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб “допомогти забезпечити справжню демонстрацію української культури”.

За даними видання, гроші спрямують на підтримку міської ради Ліверпуля та партнерства ВВС з українськими артистами та виконавцями для створення шоу, яке “прославляє музику та те, як вона об’єднує людей з усього світу”.

Також кошти використають для підтримки безпеки, оформлення віз та інші робочі аспекти конкурсу, а також програми шкіл, громади та волонтерства міської ради Ліверпуля.

“Повномасштабне вторгнення Росії в Україну означає, що конкурс не можна проводити там, де він має бути. Але ми маємо честь підтримувати ВВС та Ліверпуль у проведенні цього заходу від їхнього імені, і ми маємо намір зробити так, щоб український народ був у центрі цієї події”, – заявила міністерка культури Люсі Фрейзер.

Також вона зазначила, що це оголошення означає, що тисячі квитків будуть запропоновані українцям, які вимушено покинули свою країну, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та їхній музиці.

“Як завжди, ми разом з українським народом і його боротьбою за свободу”, – наголосила Люсі Фрейзер.

Своєю чергою, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зауважив, що виділення майже 3 тисяч квитків для переселенців з України на пісенний конкурс “Євробачення” у Ліверпулі дасть змогу українцям насолодитися подією та прославити багату культуру та музику нашої країни.

У виданні зазначили, що місця українцям будуть запропоновані для всіх дев’яти виступів у прямому ефірі, включаючи півфінали, шоу попереднього перегляду та фінал у прямому ефірі 13 травня.

Зауважимо, що нещодавно організатори конкурсу “Євробачення” оголосили список ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Пісенний конкурс будуть вести українці Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко разом з британцями Ханною Веддінгхем, Алішею Діксон, Гремом Нортоном, Мелом Ґедройці, Райланом, Скоттом Міллзі, Семом Квеком та Клер Суїні.