Майже три тисячі безробітних українців залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях України в межах проєкту “Армія відновлення”.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

За словами міністерки, уряд пропонує українцям, що втратили роботу, але мають бажання працювати на економічному фронті, брати участь в програмі “Армія відновлення”. Тобто у виконанні суспільно корисних робіт, організованих в регіонах, що дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату. Відтак, вже близько 3000 людей залучено до таких робіт.

У Мінекономіки зазначили, що на сьогодні суспільно корисні роботи проводяться вже в семи областях України, а саме: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій.

Найбільше безробітних залучено: в Сумській області – 725 осіб, Київській – 659 осіб, Полтавській – 595 осіб та Донецькій – 440 осіб.

Крім того, у відомстві додали, що найближчим часом суспільно корисні роботи будуть організовані також у Волинській та Житомирській областях. За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6 700 грн, при цьому вони можуть отримувати й більше, оскільки регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.

Зараз держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, 18,3 млн грн. Види цих робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до: розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій; облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття; розчищення залізничних колій та автомобільних доріг; будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; заготівлі дров для військових та населення; розвантаження та фасування гуманітарної допомоги та надання соціальних послуг в “Пунктах незламності”.