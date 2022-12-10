Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на слова заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко.
За її словами, наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.
Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів: “Та близько 30% території країни ще потребують розмінування”, — йдеться в повідомленні.
Через замінування в Україні все частіше стаються інциденти, коли люди зазнають поранень чи гинуть внаслідок зіткнення з мінами. До прикладу, у Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік.
Також протягом 14 листопада в Харківській області 4 цивільних підірвалися на мінах. Троє з них — працівники залізниці.
7 грудня, у Житомирській області підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок цього без батьків залишилися восьмеро дітей.
- Кількість людей, які займаються розмінуванням територій України зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.
- У тимчасово окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді, який здетонував, обидва отримали поранення та перебувають у лікарні.
- Канада виділить 15 млн канадських доларів (еквівалент близько 11,04 млн доларів США) на необхідне обладнання для гуманітарного розмінування територій України.