Про це свідчать дані опитування суспільно-політичних настроїв, проведеного Gradus Research.

Зазначається, що майже половина опитаних громадян (45%) повністю відмовилися від прослуховування російської музики. Водночас 20% респондентів заявили, що не слухали її до початку повномасштабної війни.

Втім, близько чверті респондентів (22%) слухають музичний контент з РФ менше, ніж раніше, а 7% — слухають у тому ж обсязі.

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку.

Вибірка становила 1 000 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах з чисельністю понад 50 000 жителів.

Дослідження провели 24-25 квітня 2023 року.