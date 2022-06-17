У Луганській області, на околиці Лисичанська, тіла загиблих людей ховають в одній братській могилі. З квітня у ній поховали вже близько 300 осіб.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Поховано у могилах мирних жителів Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного, які загинули унаслідок обстрілів росіян. Їх тіла хоронять у братській могилі, тому що загиблі не мають рідних, які б зайнялись повноцінним процесом поховання.

Могила залишається відкритою. У ній видніються мішки, у яких заховані тіла вбитих. Закопати могилу не можуть, тому що всю техніку віддали ЗСУ, аби військові споруджували окопи.

Колишній поліціянт, який приєднався до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення РФ ,зауважив, що, за попередніми підрахунками, у братській могли поховати 300 людей.

“Ми ховаємо тут людей, які померли з квітня”, – сказав солдат Вакуленко.

Підрахувати точну кількість загиблих людей у Лисичанську та Сєвєродонецьку – містах, розділених річкою Сіверський Донець – поки що неможливо. А що РФ продовжує бої у Сєвєродонецьку та націлюється на Лисичанськ, очевидно, що кількість жертв лише зростатиме.

Лисичанськ – це промислове місто, в якому до 24 лютого 2022 року проживало близько 100 000 осіб. Зараз, за підрахунками місцевих посадовців, у ньому залишаються приблизно 40 000 людей, однак остаточну цифру назвати важко.

Лисичанськ відрізано від зовнішнього світу. У місті немає мобільного зв’язку та електроенергії. Однак деякі люди не погоджуються евакуюватись з міста.

“Кожен не хоче відмовлятися від свого дому. А як щодо кішок і собак? А як щодо старших? Тож сидимо тут”, – розповіла одна з місцевих жительок.

Вона також додала, що для того, аби жити в іншому місті, потрібно чимало коштів, щоб орендувати житло.

“І в орендовані квартири не пускають домашніх тварин. У мене дві собаки і дві кішки, як я можу їх покинути? Це не вихід, щоб потім плакати за ними”, – сказала вона.

Також жінка розповіла, що близько тижня тому унаслідок обстрілів у її районі загинуло двоє осіб, яких поховали неподалік у лісі.

Зараз військових та мешканців Лисичанська цікавить лише одне питання: що буде далі?

Група воїнів ЗСУ висловила сподівання, що змінити ситуацію на краще допоможуть ракетні системи, які обіцяли надати США. Ракети з більшою дальністю дозволили б вразити позиції артилерії росіян.

“Але поки зброя не прибуде, російська артилерія буде невблаганною. Одна година тут – це ціла доба”, – сказав український захисник.