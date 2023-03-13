У звіті Human Rights Watch наголосили, що російський широкомасштабний напад спричинив травматичні та руйнівні наслідки для дітей в школах-інтернатах, як примусові депортації до РФ і розлучення з їхніми родинами. До лютого 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, близько 32 тисячі з них знаходяться у регіонах, які перебувають під частковою або повною російською окупацією.

Про це повідомило Human Rights Watch.

Вплив війни на дітей, які перебувають в інституціях, вказує на гостру потребу вилучили їх звідти та забезпечити підтримку родинам або спільнотам. В організації вважають, що депортованих до Росії дітей потрібно терміново повернути додому, а Україні треба терміново визначити місцезнаходження всіх дітей із закладів і забезпечити їхнє благополуччя.

Кількість дітей у школах-інтернатах була другою в Європі після Росії. Майже половина зі 105 тисяч були дітьми з обмеженими можливостями, зазначало ЮНІСЕФ.

“Росія несе відповідальність за кризу, з якою зіткнулися ці діти, але війна посилює терміновість для України, за підтримки іноземних урядів і гуманітарних організацій, припинити інституціоналізацію дітей і розширити сімейний і громадський догляд”, — наголосили у повідомленні.

За словами Біллі Ван Есвельда, заступника директора з прав дітей Human Rights Watch, необхідні узгоджені міжнародні зусилля для виявлення та повернення дітей, які були депортовані до Росії. На його думку, Україна разом з союзниками повинні, щоб усі діти, які перебували в установах, були знайдені та забезпечені підтримкою для проживання зі своїми родинами та в громадах.

Організація Human Rights Watch задокументувала примусове переміщення Росією дітей з українських інтернатних закладів до Росії або на окуповану Росією територію як воєнний злочин.

Щонайменше кілька тисяч дітей були примусово перевезені на інші окуповані території або до Росії. Уряд РФ дозволив владі надавати російське громадянство українським дітям, аби спростити опіку та усиновлення їх російськими родинами в Росії. На російських вебсайтах публікують списки дітей з українських регіонів, а місцеві чиновники заявляли, що сотні з них були усиновлені.

У звіті зазначено, що понад 9 із 10 дітей в подібних закладах мають батьків із повними батьківськими правами. Утім вони перебували в установах через бідність у родині, складні життєві обставини або через те, що дитина має інвалідність, й “інституції помилково розглядалися як найкращий варіант”. Українські чиновники визнали, що десятиліття досліджень показали, що заклади за своєю суттю шкідливі для дітей. Закон про права людини вимагає деінституціоналізації всіх дітей, зокрема під час збройних конфліктів.

Через російські бомбардування багатьом дітям у закладах довелося тижнями ховатися у підвалах без електрики та водопроводу. У звіті навели приклад, коли група дітей з Маріуполя не розмовляла чотири дні після того, як їх евакуювали до Львова у березні 2022 року.

Після російського вторгнення більшість дітей відправили до їхніх родин, а тисячі інших евакуювали до інших закладів. Тисячі неповнолітніх залишаються зниклими безвісти. Евакуйовані діти за кордон через хаотичні масові потоки переселенців у перші дні бойових дій не були зареєстровані, тому брати з сестрами були розділені, деякі тимчасово не могли здобути освіту та соціальну підтримку.

“Європейські країни повинні укладати угоди з Україною, щоб у всіх випадках відстоювати інтереси дитини”, — наголосили в організації.

У межах вступу до ЄС чинний уряд погодився, що необхідна деінституціалізація подібних закладів, аби дітей влаштували у родини або родинні установи.

“Ця жорстока війна яскраво показала необхідність покласти край небезпеці, з якою стикаються діти, які перебували в інституціях”, — сказав Ван Есвельд. “Повернення дітей, які були незаконно захоплені російськими військами, має бути міжнародним пріоритетом, і Україна та її союзники можуть і повинні забезпечити, щоб усі діти в Україні користувалися своїми правами жити в сім’ях, а не в установах”.