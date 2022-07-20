Про це він розповів у Facebook.
Він зауважив, що багато хто з українців допомагали йому коштами, проте він так і не розповів на що вони витрачались.
“Коли я збирав кошти на інформаційну боротьбу, то всі ці кошти йшли на дзвінки в росію. Всього ми зробили 32 мільйона дзвінків росіянам. З них вони дізнавались правду про війну і не тільки. На це було витрачено близько 350 тис доларів, в тому числі багато з вас реально допомогли”, – пояснив Андрусів.
По іншій роботі, ексрадник глави МВС ще раз розповів про громадські проєкти, які заснував або до яких долучився.
- Сайт “прихисток” – за час його роботи 350 тисяч людей знайшли там тимчасове безплатне житло. За його словами, зараз міжнародні партнери розглядають цей проєкт як можливість для розміщення сімей взимку.
- RecreateUA – конкурс архітектурних проєктів відновлених будівель.
- Виставки спаленої російської техніки — один з проєктів, який, як зазначив Андрусів, великою мірою став останньою краплею, щодо “рівня спроможності державної влади”. Проте нагадав, що виставка на Михайлівській зустрічає світових лідерів, поляків — у Варшаві, чехів — у Празі.
- Добробат – за словами колишнього посадовця, найважливіший проєкт, адже майже 100 будинків було відновлено силами волонтерів. Безплатної роботи з розбору завалів, оцінки, складання кошторисів виконано на мільйони гривень. Ціле село Ягідне відбудовується силами волонтерів, і ще одне таке ж село буде обрано найближчим часом, наголосив він.
Проте Андрусів також зауважив, що саме цей проєкт намагається знищити голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, яка переконує високопосадовців різних рівнів не співпрацювати з волонтерами.
Довідка. Віктор Андрусів — громадський діяч, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Засновник волонтерського проєкту “Добробат”, кандидат політичних наук. Дружина — Галина Янченко, нардепка від “Слуги народу”. Заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана. З липня 2015 року по лютий 2016 року працював заступником голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань. Був призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру “Український інститут майбутнього”.
11 липня звільнився з Офісу президента та МВС, деталі пообіцяв розповісти згодом.
- Нагадаємо, у Канаді вирішили розпочати збір коштів для придбання турецького безпілотного літального апарата з великою тривалістю польоту Bayraktar для української армії.
- Раніше повідомлялося, що Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Мета — зібрати $5,5 млн на БПЛА.
- П’ятий Президент України Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами придбав для Збройних сил України.