Колишній радник глави Міністерства внутрішніх справ України, керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів повідомив, що мобілізувався в ЗСУ. Проте, спочатку вирішив розповісти про свою роботу починаючи з часу повномасштабного російського нападу.

Про це він розповів у Facebook.

Він зауважив, що багато хто з українців допомагали йому коштами, проте він так і не розповів на що вони витрачались.

“Коли я збирав кошти на інформаційну боротьбу, то всі ці кошти йшли на дзвінки в росію. Всього ми зробили 32 мільйона дзвінків росіянам. З них вони дізнавались правду про війну і не тільки. На це було витрачено близько 350 тис доларів, в тому числі багато з вас реально допомогли”, – пояснив Андрусів.

По іншій роботі, ексрадник глави МВС ще раз розповів про громадські проєкти, які заснував або до яких долучився.

Сайт “прихисток” – за час його роботи 350 тисяч людей знайшли там тимчасове безплатне житло. За його словами, зараз міжнародні партнери розглядають цей проєкт як можливість для розміщення сімей взимку.

RecreateUA – конкурс архітектурних проєктів відновлених будівель.

Виставки спаленої російської техніки — один з проєктів, який, як зазначив Андрусів, великою мірою став останньою краплею, щодо “рівня спроможності державної влади”. Проте нагадав, що виставка на Михайлівській зустрічає світових лідерів, поляків — у Варшаві, чехів — у Празі.

Добробат – за словами колишнього посадовця, найважливіший проєкт, адже майже 100 будинків було відновлено силами волонтерів. Безплатної роботи з розбору завалів, оцінки, складання кошторисів виконано на мільйони гривень. Ціле село Ягідне відбудовується силами волонтерів, і ще одне таке ж село буде обрано найближчим часом, наголосив він.

Проте Андрусів також зауважив, що саме цей проєкт намагається знищити голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, яка переконує високопосадовців різних рівнів не співпрацювати з волонтерами.

Довідка. Віктор Андрусів — громадський діяч, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Засновник волонтерського проєкту “Добробат”, кандидат політичних наук. Дружина — Галина Янченко, нардепка від “Слуги народу”. Заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана. З липня 2015 року по лютий 2016 року працював заступником голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань. Був призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру “Український інститут майбутнього”.

11 липня звільнився з Офісу президента та МВС, деталі пообіцяв розповісти згодом.