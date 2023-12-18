Відносна більшість ставить на 2025 рік, але ще 24% вірять у кінець активних бойових дій вже у 2024 році. Попри війну, 74% компаній – членів Американської торговельної палати змогли досягти запланованих фінансових результатів у 2023 році.
російсько-українська війна
Відносна більшість ставить на 2025 рік, але ще 24% вірять у кінець активних бойових дій вже у 2024 році. Попри війну, 74% компаній – членів Американської торговельної палати змогли досягти запланованих фінансових результатів у 2023 році.