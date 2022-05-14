Російські військові близько 6 разів обстріляли з міномета прикордонну Великописарівську громаду в Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Водночас він заявив, що жертв серед військових та цивільних немає.

“Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв нема, — йдеться у повідомленні ОДА.