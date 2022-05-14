Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Водночас він заявив, що жертв серед військових та цивільних немає.
“Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв нема, — йдеться у повідомленні ОДА.
- Раніше російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.
- Також Дмитро Живицький повідомив про те, що на Сумщині працює Bayraktar.