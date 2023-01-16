Близько 60 тисяч осіб померли від вірусу у Китаї після того, як на початку грудня країна раптово відмовилася від своєї жорсткої політики “нульового COVID-19”.

Про це інформує CNN.

Цзяо Яхуей, керівник відділу медичних питань NHC, сказав, що в період з 8 грудня по 12 січня в Китаї зафіксовано 59 938 смертей, пов’язаних з COVID-19. З цих смертей 5 503 сталися внаслідок дихальної недостатності, викликаної інфекціями COVID-19, а 54 435 були людьми, інфікованими вірусом, з погіршенням основних захворювань, таких як рак і серцево-судинна недостатність.

Раніше Китай вносив у список померлих від COVID-19 лише тих пацієнтів, які померли від дихальної недостатності. Згідно з даними, оприлюдненими на вебсайті Китайського центру контролю та профілактики захворювань, протягом місяця після 8 грудня Китай повідомив лише про 37 смертей від місцевих випадків зараження COVID-19 – навіть у той час, коли лікарні та крематорії були переповнені на тлі очевидних спалахів пандемії у багатьох містах.

Всесвітня організація охорони здоров’я та Сполучені Штати звинуватили Китай у «недостатньому представленні» серйозності свого поточного спалаху, тоді як високопоставлені представники охорони здоров’я також закликали Пекін поділитися додатковими даними про вибухове поширення COVID-19 у Китаї, де з’явилися повідомлення про переповнені лікарні та похоронні бюро.

Звернення до клінік зі скаргами на лихоманку – як у містах, так і в сільській місцевості – зменшилися після піку, коли 23 грудня 2022 року їх було понад 2,86 мільйона.

«Враховуючи все ще величезний розрив між офіційною кількістю смертей від COVID-19 та міжнародною оцінкою, я не думаю, що перегляд усуне зовнішні сумніви щодо урядових даних», – додає Цзяо.

Цзінь Донянь, вірусолог з Університету Гонконгу, сказав, що перегляд кількості смертей у Китаї «має стати першим кроком до більш своєчасного, відкритого та прозорого обміну статистикою COVID-19 між Китаєм і світом.

“Зокрема, найважливіша інформація включає рівень зараження населення в цілому, рівень зараження людей похилого віку, госпіталізацію та заповненість лікарень і відділень інтенсивної терапії, кількість смертей, безпосередньо пов’язаних з COVID-19 і кількість смертей через погіршення основного захворювання” – сказав вірусолог.