За підрахунками американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила близько 60 000 осіб вбитими та пораненими.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

20 липня під час свого виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо, США), директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що за майже 5 місяців повномасштабного протистояння, війська РФ зазнали “досить значних втрат” – близько 60 000 армійців. Серед них:

близько 15 000 вбитими

близько 45 000 пораненими

Значних втрат зазнала й українська сторона, наголосив Бернс, проте додав, що втрати ЗСУ “трохи менші”.

У Росії кількість загиблих військових – це державна таємниця навіть у мирний час. У Москві не часто оновлюють дані щодо своїх втрат серед військовослужбовців. До прикладу, наприкінці березні у міноборони РФ заявляли про загибель 1351 військового у повномасштабній війні проти України.

Україна також не повідомляє про кількість своїх загиблих у протистоянні з РФ після 24 лютого 2022 року. Однак у червні деякі посадовці заявили, що на фронті щоденно гине від 100 до 200 українських захисників.

Напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширює свої “географічні завдання” в Україні і претендує не лише на Донецьку та Луганську області.

Однак очільник ЦРУ, коментуючи ці заяви, зауважив, що на даний час російські війська сконцентровані виключно на Донбасі. Це свідчить про те, що вони засвоїли важкий урок невдачі на початку повномасштабного вторгнення, коли намагались захопити Київ.

“У певному сенсі те, що зробили російські військові — це відхід до більш комфортного способу ведення війни, аби використовуючи свої переваги та вогневу міць великої дальності, протистояти й ефективно знищувати українські цілі та компенсувати недоліки в живій силі, які вони все ще відчувають”, – сказав Бернс.