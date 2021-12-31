Про це повідомляє міжнародне агество CNN.
Пожежі швидко розповсюджуються в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Влада не виключає, що будуть жертви.
Напередодні близько 30 тисяч людей у містах Луїсвілл та Суперіор на схід від Скелястих гір та їх околицях отримали розпорядження негайно покинути свої будинки. У Суперіорі живе близько 13 тисяч людей, у Луїсвіллі – понад 18 тисяч
За словами шерифа Пелла, за кілька годин полум’я поширилося на площі приблизно 650 га та знищило 500 будинків. “З такими пожежами не можна боротися ніяк”, – сказав він. За словами шерифа, співробітники служб порятунку “просто намагалися випереджати полум’я та прибирати людей з його шляху”.
Пелл оголосив в окрузі Боулдер режим надзвичайного стану, що дозволило залучити у боротьбі з пожежами Національну гвардію.
Своєю чергою, губернатор штату Колорадо Джаред Поліс заявив, що полум’я за секунди охоплювало ділянки, які можна порівняти за площею з футбольними полями.
— Eric English (@EricEnglish777) December 31, 2021
Повідомляється, що внаслідок пожеж постраждали й були госпіталізовані щонайменше шестеро людей.
- У японському місті Осака спалахнула серйозна пожежа у психіатричній клініці. Жертвами інциденту могли стати 27 осіб. Площа поширення пожежі становить близько 20 кв. м.
- Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався на сході Індонезії, після чого метеорологи оголосили про можливість цунамі.