Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що на території Російської Федерації перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України.

Про це він заявив у коментарі “Радіо Свободі”.

Водночас, за даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії.

Також Лубінець назвав цифру тих громадян України, які офіційно звернулися, щоби омбудсмен допоміг встановити місце перебування цивільних осіб, яких затримала Російська Федерація.

“Ця цифра більше 20 тисяч! Тобто це просто вражаюча цифра. І перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько двох тисяч громадян України”, – йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що цей список складають літні люди, які, за даними української сторони, важко хворіють.