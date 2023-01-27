Про це він заявив у коментарі “Радіо Свободі”.
Водночас, за даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії.
Також Лубінець назвав цифру тих громадян України, які офіційно звернулися, щоби омбудсмен допоміг встановити місце перебування цивільних осіб, яких затримала Російська Федерація.
“Ця цифра більше 20 тисяч! Тобто це просто вражаюча цифра. І перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько двох тисяч громадян України”, – йдеться в повідомленні.
Він зауважив, що цей список складають літні люди, які, за даними української сторони, важко хворіють.
- Наразі Україна не може повернути з полону цивільних, яких викрала РФ, адже росіяни не надають жодної інформації про заручників та не висунули їм звинувачень.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час переговорів у Туреччині, зокрема однією з тем для обговорення з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста.