Про це повідомила на слуханнях у комітеті Сенату США директорка Центрів з контролю та запобігання захворюванням (CDC) Рошель Валенськи, яку, зокрема, цитують видання The New York Times та The Hill.

За її словами, це суттєве збільшення у порівнянні з періодом два тижні тому, коли штам Delta був причиною половини випадків захворювання.

“Це різке зростання в порівнянні з 50% випадків зараження протягом тижня з 3 липня”, – наголосила Валенськи на слуханнях у комітеті Сенату США з питань охорони здоров’я.

За словами директорки CDC, у деяких регіонах країни відсоток заражень штамом Delta ще вищий (особливо там, де спостерігається низький рівень вакцинації проти коронавірусу).

Як зазначив на слуханнях головний інфекціоніст США, керівник Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, у деяких регіонах цей показник може сягати 90%.

Рівні вакцинації по країні дуже відрізняються. Як повідомляється, наразі лише близько половини населення в США, які мають можливість вакцинуватися, зробили щеплення.

На слуханнях представники сфери охорони здоров’я описали останню стадію епідемії COVID-19 як “пандемію серед невакцинованих”. Вони наголошували, що люди, які отримали щеплення, знаходяться у відносній безпеці.

Валенськи на слуханнях навела цифри дослідження, яке в CDC проводили протягом п’яти місяців. Згідно із цим дослідженням, 99,5% смертей від коронавірусу сталися серед невакцинованого населення.

“Кожна смерть трагічна, коли ми знаємо, що більшості летальних випадків можна запобігти за допомогою простої і безпечної вакцини”, – наголосила Валенськи.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачуссетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.

Фаучі та Валенськи не підтвердили на слуханнях, чи потрібно буде вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу (так звану бустерну дозу). Вони зазначили, що зараз на цю тему проводяться клінічні дослідження.