Про це повідомляє CNN, з посиланням на європейського чиновника.
Зі 120 батальйонно-тактичних груп, які перебували біля кордону з Україною напередодні повномасштабного вторгнення — 29 вийшли з ладу.
Водночас росіяни намагалися створювати підрозділи із залишків батальйонно-тактичних груп.
Минулого місяця офіційні особи США та НАТО підрахували, що російські втрати становлять від 3 000 до 10 000 тисяч.
- Варто зазначити, що до російського “юнармійського руху” з початку року вступили 16,5 тисячі юнаків та дівчат.
- Також Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.