Близько чверті російських військ, які воювали на території України, вже небоєздатна. Серед причин: великі втрати, погана матеріально-технічна база й технічні умови.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на європейського чиновника.

Зі 120 батальйонно-тактичних груп, які перебували біля кордону з Україною напередодні повномасштабного вторгнення — 29 вийшли з ладу.

Водночас росіяни намагалися створювати підрозділи із залишків батальйонно-тактичних груп.

Минулого місяця офіційні особи США та НАТО підрахували, що російські втрати становлять від 3 000 до 10 000 тисяч.