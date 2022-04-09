Про це повідомляє CNN, з посиланням на європейського чиновника.

Зі 120 батальйонно-тактичних груп, які перебували біля кордону з Україною напередодні повномасштабного вторгнення — 29 вийшли з ладу.

Водночас росіяни намагалися створювати підрозділи із залишків батальйонно-тактичних груп.

Минулого місяця офіційні особи США та НАТО підрахували, що російські втрати становлять від 3 000 до 10 000 тисяч.

  • Варто зазначити, що до російського “юнармійського руху” з початку року вступили 16,5 тисячі юнаків та дівчат.
  • Також Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.